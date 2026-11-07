अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने आने वाले मेहमानों का किया अभिनंदन

उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है. सरयू नदी के तट पर बसी रामनगरी में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है. लाखों दीपों की रोशनी से अयोध्या को जगमगाने की तैयारी की गई है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं साझा की हैं. उन्होंने इसे करोड़ों सनातनियों की आस्था और वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम बताया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज अयोध्या धाम अलौकिक उल्लास, गौरव और भक्ति के महाकुंभ 'दिव्य दीपोत्सव' के लिए पूरी तरह सज्जित है. उन्होंने इस आयोजन में शामिल होने आ रहे उपराष्ट्रपति, मित्र देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, राजनयिकों और देश-विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया.

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योगी आदित्यनाथ ने पूज्य साधु-संतों और रामभक्तों का भी प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर अभिनंदन किया. उनके मुताबिक, सभी अतिथियों की मौजूदगी इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाएगी.

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने।। आज पावन, पुण्यसलिला माँ सरयू की गोद में बसी धर्मनगरी श्री अयोध्या धाम अलौकिक उल्लास, गौरव और भक्ति के महाकुंभ 'दिव्य दीपोत्सव' हेतु पूर्ण रूप से सज्जित है। वर्षों की प्रतीक्षा और करोड़ों सनातनी आस्थाओं का यह पावन प्रतिफल आज पुनः लाखों दीपों की स्वर्णिम आभा बनकर अंधकार पर प्रकाश, सत्य और धर्म की शाश्वत विजय का उद्घोष करने जा रहा है। अवधपुरी का कण-कण आज आह्लादित है, स्पंदित है। इस दिव्य-भव्य आयोजन की गरिमा बढ़ाने पधार रहे माननीय उपराष्ट्रपति जी, विभिन्न मित्र देशों के सम्मानित राजदूत, उच्चायुक्त, राजनयिक एवं देश-विदेश से पधारे समस्त विशिष्ट अतिथियों, पूज्य साधु-संतों व रामभक्तों का प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। समता, समरसता, सांस्कृतिक एकात्मता और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के इस पावन पर्व में आप सभी का सान्निध्य इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाएगा। आइए, धर्म, मर्यादा और आलोक के इस महापर्व के साक्षी बनें। जय श्री राम! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 7, 2026

लाखों दीपों से रोशन होगी रामनगरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सालों की प्रतीक्षा और करोड़ों सनातनी आस्थाओं का परिणाम आज लाखों दीपों की स्वर्णिम आभा के रूप में दिखाई देगा. उन्होंने दीपोत्सव को अंधकार पर प्रकाश, सत्य और धर्म की शाश्वत विजय का प्रतीक बताया. योगी ने लिखा कि अवधपुरी का कण-कण आज आह्लादित और स्पंदित है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को धार्मिक आयोजन के साथ-साथ समता, समरसता, सांस्कृतिक एकता और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज को एकजुट करने और आपसी सद्भाव का संदेश देता है. साथ ही उन्होंने सभी लोगों से धर्म, मर्यादा और प्रकाश के इस महापर्व का साक्षी बनने की अपील की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में 'जय श्री राम' के उद्घोष के साथ किया. उनका यह संदेश दीपोत्सव के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है.