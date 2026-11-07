KGMU धर्मांतरण केसः STF रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी, जांच के लिए बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में STF (विशेष जांच दल) की रिपोर्ट को लेकर अब कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. धर्मांतरण मामले में STF रिपोर्ट की जांच और तथ्यों के आधार पर KGMU में डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी गठित की जाएगी. इसको कुलपति की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई.

बैठक में शासन की ओर से 30 अक्टूबर को भेजी गई STF की पूरी रिपोर्ट कार्य परिषद के सामने रखी गई. कुलसचिव ने रिपोर्ट का बिंदुवार वाचन किया. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों को भी पढ़कर सुनाया गया.

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इन लोगों ने आपत्ति जताई थी कि उनका नाम संबंधित समिति और STF की टिप्पणियों में गलत तरीके से शामिल किया गया है. कार्य परिषद ने फैसला लिया कि इन प्रत्यावेदनों को संबंधित विभागीय समितियों के सामने रखा जाएगा. उनमें उठाए गए तथ्यों और आपत्तियों पर विचार के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

IPS अधिकारियों को मिलेगी प्राथमिकता

KGMU की परिनियमावली (स्टैच्यूट्स) के प्रावधान 11.11 के तहत बनने वाली इस कमेटी में कुलपति और कुलसचिव के अलावा चार सदस्य होंगे. इनमें दो सदस्य विश्वविद्यालय के वर्तमान वरिष्ठ शिक्षकों में से नामित किए जाएंगे. जबकि दो स्वतंत्र सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से होंगे. स्वतंत्र सदस्यों के चयन में वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

सभी संबंधित लोगों का पक्ष भी सुनेगी कमेटी

कमेटी STF की पूरी रिपोर्ट, उससे जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेगी. साथ ही रिपोर्ट से संबंधित सभी शिक्षकों और व्यक्तियों का पक्ष भी सुना जाएगा. इसके बाद KGMU एक्ट, विश्वविद्यालय की परिनियमावली और लागू नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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