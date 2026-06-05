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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: सूर्या के कातिल के एनकाउंटर के बाद पहला जुमा, 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती

गाजियाबाद: सूर्या के कातिल के एनकाउंटर के बाद पहला जुमा, 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती

Ghaziabad News: असद के एनकाउंटर के बाद आज पहला जुमा है. हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो मदरसों को अवैध बताते हुए सील कर दिया है, साथ ही उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं.

By : विपिन तोमर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के बाद हुए असद के एनकाउंटर के बाद आज पहला जुमा है. हिंदू रक्षा दल के ऐलान ने स्थिति को तनावपूर्ण कर दिया है. जुमे की नमाज कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन 28 मई को सूर्य प्रताप चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. साथ ही असद के पिता नवाब तथा उसके दोस्तों आदिल, फरहान और तारीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

असद के एनकाउंटर के बाद आज पहला जुमा है. हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो मदरसों को अवैध बताते हुए सील कर दिया है. साथ ही उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं. हिंदू रक्षा दल ने ऐलान किया था कि वह जुमे की नमाज नहीं होने देंगे. इसे लेकर इलाके में तनाव का माहौल है. हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और खोड़ा इकाई के अध्यक्ष सोनू शर्मा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी किया है.

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550 अपराधी अपने परिवारों सहित क्षेत्र छोड़कर भागे

पुलिस के मुताबिक, खोड़ा में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण और कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके. इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने खोड़ा में तीन दिन का विशेष सत्यापन अभियान चलाया था, जिसके तहत लगभग 1600 अपराधियों का सत्यापन किया जाना था. हालांकि, इस दौरान यह भी पता चला कि सत्यापन के डर से करीब 550 अपराधी अपने परिवारों सहित क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP Police Surya Chauhan Murder Case Khora News
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