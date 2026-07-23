'कितने पेपर लीक हुए, अभी तक किसे हुई सजा?' स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच राम गोपाल यादव के तीखे सवाल

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कितने पेपर लीक हुए, अभी तक किसे हुई सजा?' स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच सपा सांसद राम गोपाल यादव के तीखे सवाल

'कितने पेपर लीक हुए, अभी तक किसे हुई सजा?' स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच सपा सांसद राम गोपाल यादव के तीखे सवाल

Ram Gopal Yadav: नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठी चार्ज के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना के बाद नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) का मुद्दा गरमा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP Protest) पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के चाचा राम गोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल किए हैं.

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव की CJP के विरोध-प्रदर्शन पर टिप्पणी पीएम नरेंद्र मोदी के नीट पेपर विवाद पर बयान के बाद आई है. राम गोपाल यादव ने कहा, "इनके(भाजपा) कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी तक किसी को कोई सजा हुई है?..."

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सिविल कपड़ों मे बच्चों पर लाठी बरसा रहे लोग कौन थे- राम गोपाल यादव

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने आगे कहा, "... आप सत्ता में बैठे हैं और जनता आपसे जवाब चाहती है. ये प्रदर्शन कर रहे बच्चे कोई किराए पर लाए नहीं गए हैं... यह तरीका ठीक नहीं है. जो लोग सिविल कपड़ों में बच्चों पर लाठियां बरसा रहे थे, वे लोग कौन थे?"

#WATCH | सपा सांसद राम गोपाल यादव ने जंतर-मंतर पर हो रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर क्या कहा?@anchorjiya | https://t.co/smwhXUROiK#JantarMantar #Delhi #StudentProtest #SamajwadiParty #ABPNews pic.twitter.com/UHeHHI7C3M

— ABP News (@ABPNews) July 23, 2026

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पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक बनाने का फैसला- पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस बारे में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों का सिलसिला जारी है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."

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Published at : 23 Jul 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav UP NEWS NEET Paper Leak CJP Protest
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