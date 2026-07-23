देहरादून के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र के ग्राम देवीपुर-परवल में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एक मकान में संचालित अवैध यूनिट से प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों के नाम पर तैयार की जा रही संदिग्ध दवाएं, भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की गई हैं. शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक फैले होने की आशंका जताई गई है.

दरअसल, औषधीय विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी कि देवीपुर-परवल इलाके में किराये के मकान से नकली दवाओं का निर्माण किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद औषधि नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई की. चूंकि जांच के दौरान उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आने लगे, इसलिए वहां के औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया गया.

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इन कंपनियों के नाम का हो रहा था इस्तेमाल

जांच के दौरान अधिकारियों को इंटास, मैक्लियोड्स और डॉ. रेड्डीज जैसी प्रमुख दवा कंपनियों के नाम और ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर तैयार की जा रही संदिग्ध दवाएं मिलीं. मौके से गोपापिन-100, जॉरिल एम-2 और सेफोलेक्स-200 सहित कई दवाओं का स्टॉक जब्त किया गया. इसके अलावा रैपर, लेबल, कार्टन, पैकिंग बॉक्स और अन्य पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई. दवा बनाने और पैक करने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों को भी सील कर कब्जे में ले लिया गया.

किराये के मकान से संचालित हो रही थी यूनिट

अधिकारियों की पूछताछ में सामने आया कि जिस भवन में यह यूनिट संचालित हो रही थी, वह विनय चमोली का है. मकान मालिक ने बताया कि उसने भवन के तीन कमरे अमित शर्मा नामक व्यक्ति को किराये पर दिए थे. हालांकि, जांच के दौरान किरायानामा उपलब्ध नहीं कराया जा सका. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इस कारोबार में मकान मालिक, किरायेदार और अन्य लोगों की क्या भूमिका रही.

अरुण चौधरी उर्फ टुंडा पर जांच का फोकस

प्रारंभिक जांच में अरुण चौधरी उर्फ टुंडा का नाम इस पूरे मामले के मुख्य संचालक के रूप में सामने आया है. औषधि विभाग की टीम उसके साथ जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर रही है. वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मनेंद्र सिंह राणा और औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं. जब्त सामग्री को परीक्षण के लिए सुरक्षित रख लिया गया है.

दूसरे राज्यों तक सप्लाई की आशंका

अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल देहरादून तक सीमित नहीं हो सकता. शुरुआती जांच में उत्तर प्रदेश से जुड़े इनपुट मिलने के बाद अब दोनों राज्यों की टीमें मिलकर यह पता लगाएंगी कि नकली दवाओं की आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों में की जा रही थी और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं.

‘स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे’

राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश में नकली दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. यदि जांच में दूसरे राज्यों के गिरोहों की भूमिका सामने आती है तो संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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