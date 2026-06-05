नोएडा सेक्टर-75 की Ivy County सोसाइटी में भयावह आग, पूरा फ्लैट जलकर खाक, दूर तक दिखा काला धुआं
Noida House Fire: नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग भड़क गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया. फायर टेंडर आग को काबू में करने में जुटे हैं.
दिल्ली के बाद अब इससे सटे नोएडा में भयंकर आग की खबर है. नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट आग की चपेट में आ गया. मामला शुक्रवार (5 जून) की सुबह का है, जब 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग भड़क गई. शुरुआती जानकारी में आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. फिलहाल, मौके पर कई फायर टेंडर मौजूद हैं जो आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.
अभी तक यह भी पता नहीं चल सका है कि फ्लैट में कितने लोग मौजूद थे और वे समय पर बाहर आ सके या नहीं. फिलहाल, अग्निशमन विभाग की टीम इस फ्लैट के आसपास बने सभी घर खाली करवा रही है क्योंकि आग काफी विकराल रूप ले चुकी है और अगल-बगल के घरों को भी चपेट में ले सकती है. फायर डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है कि ज्यादा नुकसान होने से पहले जल्द से जल्द इसपर काबू पाया जा सके.
#BREAKING | नोएडा की सोसाइटी में भीषण आग, सेक्टर 75 की IVY काउंटी में लगी आग— ABP News (@ABPNews) June 5, 2026
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जनहानि की पुष्टि नहीं
आईवी काउंटी सोसाइटी थाना सेक्टर-113 के अंतर्गत आती है. फिलहाल, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. अभी तक किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. लोगों का कहना है कि आग 8 बजे के करीब, कुछ देर पहले ही लगी लेकिन थोड़े ही समय में फैलती चली गई और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया.
सेक्टर-52 के शताब्दी विहार में भी लगी आग
नोएडा के थाना सेक्टर-24 इलाके में आने वाले सेक्टर-52 स्थित शताब्दी विहार में भी आग लगने की खबर है. यहां एक बंद ऑफिस में आग भड़क गई. आग के धुआं निकलने पर राहगीरों ने देखा और तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी. मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई है. गनीमत रही कि यहां भी जनहानि को सूचना नहीं है.