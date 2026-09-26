गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना थोड़ा क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मां और उसकी मासूम 2 साल की बच्ची एक ही फंदे पर लटके मिले हैं. पुलिस ने दोनो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो सके वही महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया,किसी को भी दोनों की मौत की वजह समझ नहीं आ रही. उधर हिरासत में लिया गया पति घटना के वक्त दवा लेने गया. दोनों के शवों को पति की भांजी ने देखा था, जिसके बाद चीख-पुकार मच गयी.

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क्या है पूरा मामला ?

मूल रूप से हरदोई का रहने वाला अनिरुद्ध गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में काम करता है और खोड़ा इलाके के शंकर विहार में पिछले 4 साल से किराए पर रह रहा है. अनिरुद्ध की पत्नी प्रीति उन्नाव की रहने वाली है और उनकी 2 साल की बच्ची अक्षिता है. शाम में दोनों प्रीति और अक्षिता का शव फंदे से लटका मिला. संदिग्ध रूप से 02 शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक विभाग मौके पर पहुंचा तथा जांच की.

पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं जिससे मौत का कारण पता चल सके. वहीं अनिरुद्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उस से गहनता से पूछताछ कर रही है.

घटना के वक्त घर में नहीं था अनिरुद्ध

जानकारी में आया है कि शुक्रवार को अनिरुद्ध की तबियत सही न होने के कारण वह काम पर नहीं गया था और घर पर ही था. शाम को वह दवा लेने के लिए निकला था. उसकी भांजी उसके पीछे घर पहुंची तो खिड़की से उसने मां-बेटी के शव देखे तो उसकी चीख निकल गयी. फौरन ही पुलिस को सूचना दी. जिस पर खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को उतारा.

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