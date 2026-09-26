यूपी के चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतारेगी BJP, इन नामों की चर्चा तेज

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. जिसमें 2022 की तर्ज पर बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा. सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनावों में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी पार्टी ने लड़ने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा पार्टी के पूर्व सांसदों को भी टिकट देने की तैयारी है. यही नहीं 5 से से यूपी के पदाधिकारियों को चुनाव में उतारा जाएगा.

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2022 में बीजेपी ने जीतीं थीं 255 सीटें

बीते विधानसभा चुनावों (2022) में बीजेपी को अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इसके अलावा उसने एनडीए गठबंधन में 300 के आसपास सीटें हासिल की थीं. खुद सीएम योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे पल्लवी पटेल से हार गए थे. इसी तरह ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के सुरेन्द्र सिंह गांधी को हराकर जीत हासिल की थी. उनके वोटों का मार्जिन भी चालीस हजार के आसपास था.

बीजेपी में जारी है मंथन

बीजेपी में 2027 के लिए टिकटों के लिए जोर आजमाइश भी तेज हो गयी है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी काफी सीटें घटीं थीं और बहुत सी विधानसभा पर वो पीछे रही थी. इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए इस बार कोई कमी न रह जाए पार्टी बड़े नेताओं को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है. क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाना चाहती है. सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश संगठन और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब चुनाव प्रबंधन में जुट गया है. उसकी ये रणनीति कामयाब होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी.

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