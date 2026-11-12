अखिलेश यादव को मिला राकेश टिकैत का साथ! चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने क्या?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं. अब किसानों के मुद्दों को लेकर एक नई सरगर्मी देखने को मिल रहीं है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बीच हुई एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है.

बुधवार (11 दिसंबर) की शाम को दोनों के बीच एक बैठक हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर PDA का विस्तार कर दिया है. साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में पार्टी किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाली है.

किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा

इस बैठक के बाद अखिलेश यादव ने लिखा, 'हरियाली सिर्फ समृद्धि का प्रतीक न हो, बल्कि समृद्धि की हरियाली हर घर-द्वार-आंगन में लहलहाये, ये तभी संभव होगा जब किसान-किसानी और गांव-ग्रामीण अपनी मेहनत का मान भी पाएंगे और मूल्य भी.' अखिलेश ने बैठक के बाद दावा किया है कि पूरे यूपी में सबसे अधिक पीड़ित किसान वर्ग है. उन्होंने लिखा,'आज किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई और ये सच सामने आया कि किस तरह संपूर्ण उप्र में सबसे अधिक पीड़ित किसान वर्ग ही है. तो हमने भी दोहराया कि ‘जो पीड़ित, वो पीडीए.'पीडीए में ‘ए’ का मतलब ‘अन्नदाता’ भी तो है. किसानों का लगातार बढ़ता समर्थन पीडीए को हर गांव, हर बूथ पर जिताने के लिए वचनबद्ध है. हम फिर दोहराएंगे : ‘जब खेत मुस्कुराएगा, तब देश मुस्कुराएगा!’

PDA का विस्तार

अखिलेश ने अपने पोस्ट में साफ किया है कि पीडीए में ए का अर्थ केवल अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि अन्नदाता भी है. उन्होंने अपने पोस्ट में दोहराया है कि जो पीड़ित है वो पीडीए है. चुनावों से पहले अखिलेश यादव की इस मुलाकात की टाइमिंग भी काफी मायने रखती है. उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में सपा की रणनीति का हिस्सा किसान वर्ग भी रहने वाला है और सपा इसे जोर शोर से उठाने वाली है. पार्टी आने वाले दिनों में खाद, बिजली, गन्ना भुगतान और एमएसपी (MSP) जैसे मुद्दों को उठा सकती है जो किसानों से जुड़े हुए हैं. ऐसा कर सपा बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर सकती है.

ये मुलाकात इतनी अहम क्यों?

बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान और जाट समुदाय की भूमिका काफी अहम मानी जाती है. राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के एनडीए के साथ जाने के बाद से अखिलेश को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो किसानों के करीब हो और टिकैत उस कमी को पूरा कर सकते हैं. पश्चिमी यूपी में अगर चुनावों को देखें तो बीजेपी ने साल 2014 और 2019 के बीच हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बढ़त बनाई थी, लेकिन साल 2022 और 2024 के चुनावों में यहां बीजेपी को कुछ सीटों पर झटका लग चुका है. ऐसे में सपा यहां के इलाकों में अपनी स्थिति को टिकैत के सहारे और मजबूत कर सकती है. हालांकि, इसमें कितनी सफल हो पाती है चुनावों के नतीजों पर ही आधारित होगा.