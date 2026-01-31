गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, शराब पीने के विवाद में ढाबे पर दो दोस्तों की हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में दिल्ली सीमा से सटे खोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब शराब पीने के दौरान ढाबा संचालक से चखने को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद ढाबे पर काम कर रहे युवकों ने तीन दोस्तों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें सत्यम और श्रीपाल की मौत हो गई, जबकि अनुराग गंभीर रूप से घायल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और घायल को इलाज के लिए भिजवाया.

वहीं मौके पर भारी पुलिस देर रात तक मौजूद रही. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम भिजवाया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पुलिस पेट्रोलिंग और खुले में शराब पीने वालों पर सख्ती न करने की पोल भी खोल दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के प्रगति विहार में सत्यम और श्रीपाल की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई. अनुराग नाम का युवक घायल है. दोनों मृतको की उम्र करीब 25 वर्ष थी. ये सभी फैक्टरी में काम करते थे. सत्यम, श्रीपाल और अनुराग ई रिक्शा में शराब पी रहे थे. इन्होंने अपना ई रिक्शा ढाबे के सामने खड़ा कर रखा था. ढाबे से शराब के साथ खाने का सामान मंगवाने को लेकर ढाबा कर्मचारियों से इनका विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि ढाबा कर्मचारियों ने चाकू या अन्य किसी नुकीले सामान से इन तीनों पर वार कर दिया. जिसमें सत्यम और श्रीपाल की मौत हो गई जबकि अनुराग घायल है.

पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा

सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया. डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि शराब पीने के विवाद में झगड़ा हुआ. दो लोगों की मौत हो गयी है. जबकि एक युवक युवक घायल है उसे इलाज के लिए भेजा गया है. पूरे मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस नियमित रूप से शराब पीने वालों पर कार्रवाई करती, चेकिंग करती तो यह डबल मर्डर की घटना रोकी जा सकती थी.