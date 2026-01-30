हापुड़ में मेंथा ऑयल बनाने की कंपनी में भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर हुआ खाक

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में धौलाना थाना क्षेत्र के गुलावठी मार्ग स्थित देहरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मेंथा ऑयल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि केमिकल से भरे ड्रम फैक्ट्री के अंदर तेज आवाज के साथ फटने लगे. गनीमत रही कि इस अग्निकांड के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर तत्काल ही मौके से भाग खड़े हुए.

इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, तो सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जवान मौके पर पहुंच गए. फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि धौलाना क्षेत्र के गुलावटी मार्ग स्थित देहरा गांव में हेलो एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेंथा ऑयल बनाने की कंपनी है. यहां शुक्रवार को अचानक उस वक्त आग लग गई, जब फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे.

जान बचाकर भाग निकले मजदूर

कर्मचारियों ने जब आग को लगते हुए देखा तो उसे बुझाने की कोशिश की लेकिन आग देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि उसने फैक्ट्री में रखे मेंथा ऑयल और केमिकल के ड्रम को अपने आगोश में ले लिया. पूरी फैक्ट्री आग की लपटों के बीच झुलसने लग गई. जिसे देखकर फैक्ट्री के कर्मचारी मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकले और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को दी.

फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया. मेंथा ऑयल कंपनी में किस तरह से आग लगी, इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है की फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री के अंदर रखे केमिकल के ड्रम तेज आवाज के साथ फटे थे. जिसकी वजह से इलाके में भी हड़कंप मच गया. फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है.