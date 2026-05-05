गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू

गाजियाबाद के इंदिरापुरम के नीति खंड-2 स्थित एक रिहायशी अपार्टमेंट में मंगलवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई जो कुछ ही समय में तेजी से फैलते हुए ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया.

घने धुएं और बढ़ती लपटों के बीच दमकलकर्मियों ने मौके पर फंसे 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह ड्राइवर का छोटे चूल्हे पर पार्किंग में खाना बनाने की मानी जा रही है हालांकि असली कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही की जाएगी.

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फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

दमकल विभाग की टीम आग को पूरी तरह बुझाने में कामयाब रही . घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. अब सब कुछ नियंत्रण में है. नीति खंड-2 में मंगलवार दोपहर एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना 5 मई को करीब 1:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली को 112 सिस्टम के माध्यम से मिली. सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. जब दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो प्लॉट नंबर-495, नीति खंड-2 के भूतल पर आग विकराल रूप ले चुकी थी.

फायरकर्मियों ने जोखिम उठाते हुए किया रेस्क्यू

दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद कुल 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बचाए गए लोगों में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. इनमें 3 वर्षीय सनी, 7 वर्षीय कार्वीक, 11 वर्षीय गुन्नू, 39 वर्षीय पूजा गुप्ता, 37 वर्षीय नेहा गुप्ता, 42 वर्षीय सीमा, 75 वर्षीय जेपी गुप्ता, 75 वर्षीय प्रभा गुप्ता और 45 वर्षीय शरद शामिल हैं.

सिलेंडर फटने से भयावह हुई स्थिति

आग के दौरान मकान में रखे 2 छोटे और 1 बड़ा गैस सिलेंडर फटने से स्थिति और भयावह हो गई थी. इसके बावजूद दमकल विभाग की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पा लिया और आसपास के घरों को भी सुरक्षित बचा लिया.

मौके पर खड़ी 5 मोटरसाइकिल और 3 साइकिलों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया. इस घटना में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और मुस्तैदी के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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