हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू

Ghaziabad Fire News: आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई जो कुछ ही समय में तेजी से फैलते हुए ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

By : वरुण भसीन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 May 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के इंदिरापुरम के नीति खंड-2 स्थित एक रिहायशी अपार्टमेंट में मंगलवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई जो कुछ ही समय में तेजी से फैलते हुए ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. 

घने धुएं और बढ़ती लपटों के बीच दमकलकर्मियों ने मौके पर फंसे 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह ड्राइवर का छोटे चूल्हे पर पार्किंग में खाना बनाने की मानी जा रही है हालांकि असली कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही की जाएगी.

लखनऊ: बड़े मंगल की शुरुआत पर गूंजा प्रकृति रक्षा का संदेश, प्लास्टिक की जगह बांटे पत्तों के पत्तल

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू  

 दमकल विभाग की टीम आग को पूरी तरह बुझाने में कामयाब रही . घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. अब सब कुछ नियंत्रण में है. नीति खंड-2 में मंगलवार दोपहर एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

घटना की सूचना 5 मई को करीब 1:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली को 112 सिस्टम के माध्यम से मिली. सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए. जब दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो प्लॉट नंबर-495, नीति खंड-2 के भूतल पर आग विकराल रूप ले चुकी थी. 

फायरकर्मियों ने जोखिम उठाते हुए किया रेस्क्यू

दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद कुल 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बचाए गए लोगों में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. इनमें 3 वर्षीय सनी, 7 वर्षीय कार्वीक, 11 वर्षीय गुन्नू, 39 वर्षीय पूजा गुप्ता, 37 वर्षीय नेहा गुप्ता, 42 वर्षीय सीमा, 75 वर्षीय जेपी गुप्ता, 75 वर्षीय प्रभा गुप्ता और 45 वर्षीय शरद शामिल हैं. 

सिलेंडर फटने से भयावह हुई स्थिति

आग के दौरान मकान में रखे 2 छोटे और 1 बड़ा गैस सिलेंडर फटने से स्थिति और भयावह हो गई थी. इसके बावजूद दमकल विभाग की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पा लिया और आसपास के घरों को भी सुरक्षित बचा लिया.

मौके पर खड़ी 5 मोटरसाइकिल और 3 साइकिलों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया. इस घटना में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और मुस्तैदी के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

जालौन: घरेलू विवाद के बाद फांसी के फंदे पर झूलते मिले पति-पत्नी, कमरे में सोती मिली 6 माह की मासूम

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 05 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज
यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग
उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा
'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर भड़की बीजेपी, कहा- आजाद भारत में पहली बार...
ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर भड़की बीजेपी, कहा- आजाद भारत में पहली बार...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
जनरल नॉलेज
Oldest MLA Bengal: इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget