मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: चेहल्लुम जुलूस को पुलिस की तैयारी पूरी, पुख्ता इंतजाम

लखनऊ: चेहल्लुम जुलूस को पुलिस की तैयारी पूरी, पुख्ता इंतजाम

Lucknow Chehlum : जॉइंट पुलिस कमिशनर (लॉ एंड आर्डर) बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस के रूट के मुताबिक पश्चिमी लखनऊ को 18 सेक्टर और पांच जोन में बांटा गया है. जुलूस में 50 हजार लोग शामिल हो सकते हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

चेहल्लुम का पर्व इस साल 4 अगस्त को मनाया जा रहा है. लखनऊ में इस दिन जुलूस निकाला जाता है जो नाजिम शाह इमामबाड़ा से शुरू होकर कर्बला तालकटोरा तक जाएगा. इसको देखते हुए लखनऊ पुलिस ने विशेष तैयारी की है. जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं.

जॉइंट पुलिस कमिशनर (लॉ एंड आर्डर) बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस के रूट के मुताबिक पश्चिमी लखनऊ को 18 सेक्टर और पांच जोन में बांटा गया है. जुलूस में तकरीबन 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए पूरे रूट पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात रहेगा. उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग और अमन-चैन से पर्व मनाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: CM योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि, 21 पूर्व विधायकों को भी किया याद

चेहल्लुम का रूट 

यहां बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, चेहल्लुम का जुलूस 4 अगस्त (मंगलवार) को निकाला जाएगा. जुलूस नाजिम शाह इमामबाड़ा चौक थाना से शुरू होकर मेफेयर तिराहा, नक्खास, तुडियागंज तिराया, बिल्लौचपुरा तिराहा, बाजारखाला, कर्बला पुत्तनशाह, हैदरगंज तिराहा, बुलाकी अड्डा, एवरेडी तिराहा, कर्बला तालकटोरा तक जाएगा. जुलूस में 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है.

5 जोन 18 सेक्टरों में बनता पश्चिमी लखनऊ 

लखनऊ पुलिस ने जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं. जिसमें पूरे पश्चिमी लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है. हर जों का प्रभारी एएसपी स्तर का अधिकारी होगा और सेक्टर प्रभाव्री डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होगा. इसके अलावा सादा वर्दी में एलआईयू टीम भी तैनात रहेगी. 
जुलूस के पूरे रूट पर उंची इमारतों पर भी पुलिस को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल, QRT, पीआरवी बाइक और डायल-112 की लगातार पेट्रोलिंग होगी. साथ ही 10 कंपनी पीएसी, वायरलेस यूनिट और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जवान भी मौजूद रहेंगे.

ब्रीफिंग-रिहर्सल और दंगा नियंत्रण की तैयारी 

सभी पुलिस व प्रशासनिक एवं सुरक्षा इकाइयों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित कर ड्यूटी पॉइंट, रूट प्लानिंग की जानकारी दी गई है. संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पॉट व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस/पीएसी बल द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में रूट मार्च/फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तथा दंगा नियंत्रण योजना का भी पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है.

तकनीकी निगरानी और यातायात प्रबंधन

इसके साथ ही जुलूस की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी होगी, जिसमें मुख्य मार्गों, नाजिम साहब इमामबाड़ा, रौशन अली मस्जिद, बिल्लौचपुरा, कर्बला गेट आदि पर 24×7 CCTV और ड्रोन से निगरानी होगी. साथ ही सोशल मीडिया सेल भी सभी प्लेटफ़ॉर्म पर नजर रखेगी और अफवाह फैलाने वालों पर तुंरत एक्शन लेगी. इसके साथ जुलूस रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया जाएगा. लोगों से सहयोग की अपील की है.

यह भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण पर रोक जारी, 10 Aug को अगली सुनवाई

Published at : 03 Aug 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Chehlum LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: चेहल्लुम जुलूस को पुलिस की तैयारी पूरी, पुख्ता इंतजाम
लखनऊ: चेहल्लुम जुलूस को पुलिस की तैयारी पूरी, पुख्ता इंतजाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांकीपुर-दतिया रिजल्ट: अखिलेश यादव बोले, 'लड्डू तो BJP के अंदर भी...'
उपचुनाव रिजल्ट: अखिलेश यादव बोले- लड्डू तो BJP के अंदर भी बंट रहे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि, 21 पूर्व विधायकों को भी किया याद
CM योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि, 21 पूर्व विधायकों को भी किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण पर रोक जारी, 10 Aug को अगली सुनवाई
जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण पर रोक जारी, 10 Aug को अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से हार के बाद फिर पाकिस्तान टीम में फेरबदल, इस दिग्गज पर गिरी गाज
वेस्टइंडीज से हार के बाद फिर पाकिस्तान टीम में फेरबदल, इस दिग्गज पर गिरी गाज
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
ट्रेंडिंग
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget