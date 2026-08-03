लखनऊ: चेहल्लुम जुलूस को पुलिस की तैयारी पूरी, पुख्ता इंतजाम

चेहल्लुम का पर्व इस साल 4 अगस्त को मनाया जा रहा है. लखनऊ में इस दिन जुलूस निकाला जाता है जो नाजिम शाह इमामबाड़ा से शुरू होकर कर्बला तालकटोरा तक जाएगा. इसको देखते हुए लखनऊ पुलिस ने विशेष तैयारी की है. जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं.

जॉइंट पुलिस कमिशनर (लॉ एंड आर्डर) बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस के रूट के मुताबिक पश्चिमी लखनऊ को 18 सेक्टर और पांच जोन में बांटा गया है. जुलूस में तकरीबन 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए पूरे रूट पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात रहेगा. उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग और अमन-चैन से पर्व मनाने की अपील की है.

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चेहल्लुम का रूट

यहां बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, चेहल्लुम का जुलूस 4 अगस्त (मंगलवार) को निकाला जाएगा. जुलूस नाजिम शाह इमामबाड़ा चौक थाना से शुरू होकर मेफेयर तिराहा, नक्खास, तुडियागंज तिराया, बिल्लौचपुरा तिराहा, बाजारखाला, कर्बला पुत्तनशाह, हैदरगंज तिराहा, बुलाकी अड्डा, एवरेडी तिराहा, कर्बला तालकटोरा तक जाएगा. जुलूस में 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है.

5 जोन 18 सेक्टरों में बनता पश्चिमी लखनऊ

लखनऊ पुलिस ने जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं. जिसमें पूरे पश्चिमी लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है. हर जों का प्रभारी एएसपी स्तर का अधिकारी होगा और सेक्टर प्रभाव्री डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होगा. इसके अलावा सादा वर्दी में एलआईयू टीम भी तैनात रहेगी.

जुलूस के पूरे रूट पर उंची इमारतों पर भी पुलिस को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल, QRT, पीआरवी बाइक और डायल-112 की लगातार पेट्रोलिंग होगी. साथ ही 10 कंपनी पीएसी, वायरलेस यूनिट और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जवान भी मौजूद रहेंगे.

ब्रीफिंग-रिहर्सल और दंगा नियंत्रण की तैयारी

सभी पुलिस व प्रशासनिक एवं सुरक्षा इकाइयों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित कर ड्यूटी पॉइंट, रूट प्लानिंग की जानकारी दी गई है. संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पॉट व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस/पीएसी बल द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में रूट मार्च/फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तथा दंगा नियंत्रण योजना का भी पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है.

तकनीकी निगरानी और यातायात प्रबंधन

इसके साथ ही जुलूस की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी होगी, जिसमें मुख्य मार्गों, नाजिम साहब इमामबाड़ा, रौशन अली मस्जिद, बिल्लौचपुरा, कर्बला गेट आदि पर 24×7 CCTV और ड्रोन से निगरानी होगी. साथ ही सोशल मीडिया सेल भी सभी प्लेटफ़ॉर्म पर नजर रखेगी और अफवाह फैलाने वालों पर तुंरत एक्शन लेगी. इसके साथ जुलूस रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया जाएगा. लोगों से सहयोग की अपील की है.

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