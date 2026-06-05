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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में लापता दूध व्यापारी सुराग नहीं, गुस्साए परिजनों ने किया प्रदर्शन, 2025 के हत्याकांड से जुड़े तार

गाजियाबाद में लापता दूध व्यापारी सुराग नहीं, गुस्साए परिजनों ने किया प्रदर्शन, 2025 के हत्याकांड से जुड़े तार

Ghaziabad News in Hindi: गाजियाबाद में दूध व्यापारी ओमकार को लापता हुए छह दिन बीत चुके हैं लेकिन, पुलिस अब तक उनका पता नहीं लगा पाई हैं. इस वारदात का एक हत्या से भी कनेक्शन जुड़ रहा है.

By : विपिन तोमर | Updated at : 05 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में 30 मई से दूध व्यवसायी लापता है. उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गईं थी और उसके बाद आरोपी उन्हें अपनी कार में डालकर फरार हो गए थे. पीड़ित की बाइक, चप्पल और खून वही बिखरा मिला था. अब इस वारदात को 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन, अब तक पुलिस ना तो उसका पता लगा पाई और न ही आरोपियों को पकड़ सकी है. जिससे नाराज परिजन सड़क पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं. 

गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गांव का गांव गनौली है। यह गांव थाना लोनी क्षेत्र में लगता है. इसी गांव के रहने वाले दूध व्यापारी ओमकार 30 मई से लापता है. ओमकार की बाइक चप्पल और उसके खून के निशान अंडरपास पर मिले थे. पुलिस को एक ही जगह 8 और थोड़ी दूर पर तीन गोली के खोखे भी मिले. 

30 मई से लापता है दूध व्यापारी

पुलिस उसी दिन से ओमकार की तलाश में जुटी है लेकिन, नतीजा सिफर है. इस मामले में पुलिस ने अब तक उन पांच आरोपियों की पैसे से मदद या फिर शरण देने वाले 17 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन, आरोपियों की कोई खोज खबर पुलिस के पास नहीं है.

इसी बात से नाराज पीड़ित के परिजन गुरुवार से बंथला चिरोड़ी सड़क मार्ग पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं. इस बात की जानकारी जब ग़ाज़ियाबाद डीसीपी ग्रामीण को हुई तो वो परिजनों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे लेकिन, इस दौरान उनकी स्थानीय निवासियों और परिजनों के साथ गरमा गरम बहस हो गई.

पुलिस ने इस पूरी वारदात में शामिल पांच आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया है. जिसमें से चार आरोपी गोपाल, सौरव, गौरव और मोहित पीड़ित ओमकार के गांव गनौली के ही हैं. जबकि गौरव नागर, गौतमबुध नगर का है.

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जानें कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद?

पूरा मामला 20 मई से शुरू हुआ जब ओमकार के बेटे देवांश को इन आरोपियों ने रास्ते में रोकने की कोशिश की लेकिन, वह भाग गया. इस बात को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी जिसमें गर्मा-गर्मी और ज्यादा बढ़ गई थी. इसके बाद आरोपियों ने अपने परिवार को 30 तारीख की तड़के ही घर से भेज दिया और फिर इस बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया.

दबी जुबान से लोग कह रहे हैं कि 2025 में इसी गांव के अंकुर की हत्या हुई थी. जिस मामले में गांव का ही शैंकी जेल गया था. पता चला था कि अंकुर के शैंकी के बहन के साथ संबंध थे. जिसके बाद शैंकी ने अंकुर की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था. शैंकी जमानत पर जब जेल से बाहर आया तो देवांश ने उसका स्वागत किया था, जिससे ये सभी आरोपी नाराज थे. अंकुर इनमें से एक आरोपी गोपाल का भाई था.

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Published at : 05 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS
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