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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा एक्टिव, रामपुर DM से मुलाकात करेगा पार्टी डेलीगेशन

जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा एक्टिव, रामपुर DM से मुलाकात करेगा पार्टी डेलीगेशन

Jauhar University: समाजवादी पार्टी ने अपने एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय की इमारत पर बुलडोजर चलाना 'शिक्षा के अधिकार' की संवैधानिक भावना के विपरीत है. 

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 23 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थिति मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) पर विवाद गहराता जा रहा है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज 23 जुलाई को रामपुर जिला मुख्यालय पहुंचेगा. समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा और यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा.

समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक और पूर्व विधायक सहित कुल 28 वरिष्ठ नेता शामिल हैं. सपा नेताओं का कहना है कि वे जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग करेंगे और पूरे मामले में प्रशासन से पुनर्विचार की अपील करेंगे. इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद जौहर यूनिवर्सिटी जाएगा, यहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से भी मुलाकात करेगा और उनका पक्ष सुनेगा.

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'यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावना के विपरीत'

समाजवादी पार्टी ने बताया अपने पत्र में में बताया कि, "जनपद रामपुर में जिला प्रशासन द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है. विश्वविद्यालय की इमारत पर बुलडोजर चलाना देश के शैक्षिक ढांचे और 'शिक्षा के अधिकार' की संवैधानिक भावना के विपरीत है. यह कदम समाज के गरीब, पिछड़े तथा दलित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है."

समाजवादी पार्टी ने बताया कि, "इस विश्वविद्यालय में देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सभी धर्मों के हजारों विद्यार्थी नाम मात्र की फीस पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण से गरीब, पिछड़े तथा दलित वर्गों के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा."

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं, रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने कहा है कि, सपा प्रतिनिधिमंडल के आगमन को देखते हुए रामपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कलेक्ट्रेट परिसर और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 23 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Jauhar University UP NEWS Rampur News SAMAJWADI PARTY
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