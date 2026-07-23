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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा: 3 रीलबाज सगी बहनों ने अपने कैमरामेन से की शादी? मंदिर प्रशासन का इनकार, जांच की मांग

अमरोहा: 3 रीलबाज सगी बहनों ने अपने कैमरामेन से की शादी? मंदिर प्रशासन का इनकार, जांच की मांग

Amroha News: एक वीडियो में एक युवक तीन युवतियों के साथ विवाह की रस्में निभाता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियां सगी बहनें हैं और अलग न होने की वजह से ये कदम उठाया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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अमरोहा के हसनपुर स्थित मां चामुंडा मंदिर से जुड़ा एक कथित विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक तीन युवतियों के साथ विवाह की रस्में निभाता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियां सगी बहनें हैं और अलग न होने की वजह से उन्होंने एक ही युवक से शादी की है.

हालांकि, इस वीडियो और इससे जुड़े दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, मंदिर प्रशासन ने भी इस कथित विवाह की जानकारी से इनकार किया है. वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है और स्थानीय लोगों के साथ हिंदू संगठनों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

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तीन सगी बहनों ने एक ही युवक से की शादी

यह हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है. अमरोहा के हसनपुर स्थित मां चामुंडा मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक तीन युवतियों के साथ विवाह की रस्में निभाता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियां सगी बहनें हैं. वीडियो में युवतियां कहती दिखाई दे रही हैं कि वो बचपन से साथ रही हैं और अलग नहीं होना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने एक ही युवक से विवाह करने का फैसला किया.

वहीं युवक विकास उर्फ विक्कू भी वीडियो में तीनों को कभी अलग न करने की बात कहता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि युवक और तीनों युवतियां मिलकर यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं. ये भी दावा किया जा रहा है कि तीनों बहनों को रील बनाने का शौक है और जिस युवक से तीनों ने विवाह किया है वो उन्हीं का कैमरामेन है. 

मंदिर प्रशासन ने दावों से किया इनकार

हालांकि, इस कथित विवाह और वीडियो में किए जा रहे दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मां चामुंडा मंदिर प्रशासन ने भी इस विवाह की जानकारी होने से इनकार किया है. उनका कहना है कि जिस समय का वीडियो बताया जा रहा है, उस दौरान मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था और वहां कोई पुजारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है. स्थानीय व्यापारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. 

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Input By : लकी
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Published at : 23 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Hindu Marriage UP NEWS Amroha News
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