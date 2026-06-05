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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आज भी आंधी-बारिश मचाएगी तबाही, आगरा से वाराणसी तक ऑरेंज अलर्ट, नोएडा में भी छाए बादल

UP Weather: यूपी में आज भी आंधी-बारिश मचाएगी तबाही, आगरा से वाराणसी तक ऑरेंज अलर्ट, नोएडा में भी छाए बादल

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं. बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी देखने को मिलेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी हैं. गुरुवार को नोएडा-गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज आंधी-तूफान और बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया. मौसम विभाग ने आज भी आगरा से वाराणसी-प्रयागराज तक में तेज आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है. इन जिलों में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज धूलभरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. 

मौसम विभाग ने आज 5 जून को पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया हैं. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हैं. संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 60-70 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी. 6 जून को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट दिया गया है. लेकिन, पश्चिमी यूपी में मौसम सामान्य रहेगा. 

आगरा से वाराणसी तक आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

यूपी में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिया बना हुआ है जिसकी वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है. इस बारिश को प्री मानसून की बारिश के तौर पर देखा रहा है. मौसम विभाग ने आज आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, मीरजापुर, संत रविदास नगर, गाज़ीपुर और चंदौली में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया है. 

इनके अलावा मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में आसमान में हल्के बादल छाए हैं. यहां 60 की रफ़्तार से तेज आंधी के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की चेतावनी दी गई हैं. 

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नोएडा-गाजियाबाद में छाए बादल

जबकि नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, हापुड़, रामपुर, बरेली, बदायूं पीलीभीत, सीतापुर, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज कहीं-कहीं हल्के बादल छाएं रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती हैं.  

मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 4 जून को मानसून की एंट्री हो गई हैं. जिसके बाद मानसून अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ेगा. अगले कुछ दिनों में उत्तर प्री मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी. यूपी में भी मानसून का इंतजार किया जा रहा है. आने वाले दिनों में लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.  

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Published at : 05 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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