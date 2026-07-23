रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर आए संकट को टालने के लिए समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक और कानूनी मोर्चा लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मुरादाबाद स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर पार्क में इकठ्ठा होकर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया. इसके बाद मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. सपा विधायकों ने मंडलायुक्त से मांग की है कि जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाएं.

जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा निशाना- कमाल अख्तर

पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है. हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ज्ञापन देने मंडलायुक्त कार्यालय आये हैं. यूनिवर्सिटी में तीन हजार बच्चे पढ़ रहे हैं. हम यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाने के लिए यहां आये हैं.

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उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मंडलायुक्त इस मामले में यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य को देखते हुए न्याय देने का काम करेंगे. सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को अधिग्रहण करने के सवाल पर कमाल अख्तर ने कहा कि इस मामले में जो आज़म खान और जौहर यूनिवर्सिटी का स्टैंड है हम उसके साथ हैं.

'हमें उम्मीद है कमिश्नर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाने का काम करेंगे'

सपा विधायक मोहम्मद इरफान फहीम ने कहा कि, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में हमे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वह हमें न्याय दिलाएंगे और उसकी जांच करा कर उसे ध्वस्त होने से बचाने का काम करेंगे. मीडिया ने जब उनसे पूछा कि जौहर ट्रस्ट से आजम खान और उनकी पत्नी व बेटे ने इस्तीफा क्यों दिया? इस पर मोहम्मद इरफान ने कहा कि यह तो ट्रस्ट से जुड़े लोग ही बता सकते हैं, हम तो यहां यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाना चाहते हैं.

जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार के अधीन करने की मांग

वहीं इस मामले में इस्लामी विद्वान मौलाना मुहिब्बे अली नईमी ने सरकार से मांग की है कि जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार इसे अपने अधीन लेकर इसमें शिक्षा का कार्य जारी रखे और इस यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दे और यूनिवर्सिटी को ध्वस्त न करे.

उन्होंने रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान पर सपा सरकार के समय रामपुर में यतीम खाने और मजार व कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलवाने और मदरसा आलिया अरबी विश्वविधालय को बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाये और कहा, "जो लोग यूनिवर्सिटी के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, वह मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने से बचाना चाहते हैं."

रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/ डीएम रामपुर ने जब से जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, तब से यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आवाजें उठने लगी हैं.

यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए दो अलग-अलग मत

हालांकि, यूनिवर्सिटी को बचाने में इस में अब दो मत सामने आ रहे हैं, एक गुट यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सरकार को इसे अपने अधीन कर लेने की बात कर रहा है. जबकि, दूसरा गुट आजम खान परिवार के साथ यूनिवर्सिटी के सरकारी अधिग्रहण का विरोध कर रहा है. सपा नेता भी अब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए उसी अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसने आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसते हुए आजम खान को सजा कराई है, आजम खान रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं.

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