गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, बाइकसवार 3 युवकों की मौत, सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान

गाजियाबाद में मंगलवार देर रात नेशनल हाईवे-9 पर तीन बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन से ज़ोरदार टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उन्होंने अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

खबर के मुताबिक ये हादसा एनएच 9 पर देर रात विजयनगर थाना क्षेत्र में राठी मिल कट के पास दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन पर हुआ. जहां तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर दिल्ली की ओर से आ रहे थे, बाइक की रफ़्तार काफी तेज थी, इसी बीच राठी मिल के कट के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही कार में जा घुसी.

बाइक ने पीछे से कार को मारी टक्कर

ये टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक उछलकर नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया और आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने युवकों के परिजनों को सूचना दे दी है. हादसे की ख़बर मिलने के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तीनों मृतक युवक क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के शांतिनगर इलाके के रहने वाले थे. मृतकों के नाम 16 वर्षीय आर्यन, 15 वर्षीय भावुक तोमर और 11 वर्षीय मयंक हैं.

सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुँचाकर जिला जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

