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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘जाको राखे साइयां…’ कानपुर में युवक के ऊपर से गुजर गई फॉर्च्यूनर, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

‘जाको राखे साइयां…’ कानपुर में युवक के ऊपर से गुजर गई फॉर्च्यूनर, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कानपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के ऊपर कार चढ़ गई. हालांकि उसकी जान बच गई. लोग वायरल वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं"जाको राखे साइंया, मार सके न कोई".

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 26 May 2026 12:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक फॉर्च्यूनर कार एक युवक के ऊपर से गुजर गई. गनीमत रही कि युवक की जान बच गई और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

पुलिस के अनुसार युवक पहले से सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार के ठीक सामने आकर बैठ गया था. इसी दौरान कार का चालक उसे देख नहीं पाया और कार को आगे बढ़ा दिया. फॉर्च्यूनर युवक के शरीर के ऊपर से निकल गई. गनीमत रही कि कार के टायर सीधे उसके शरीर पर नहीं चढ़े, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया. युवक को चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ा. घटना स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने तुरंत युवक की मदद की और उसे उठाया.

SUV ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कार युवक के ऊपर से गुजरती है. वीडियो वायरल होते ही लोग हैरानी और गुस्से दोनों जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, “जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई". कुछ ने चालक की लापरवाही पर सवाल उठाए. सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फॉर्च्यूनर वाहन की पहचान कर ली है. चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. पूछताछ में चालक ने दावा किया कि उसे युवक की मौजूदगी का पता नहीं था. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग के दौरान सतर्कता की अहमियत पर सवाल उठाती है.

गर्मी के मौसम में लोग थकान या अन्य कारणों से सड़क पर आराम करने लगते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि सड़क पर या पार्किंग एरिया में लेटने या बैठने से बचें. पुलिस का कहना है कि युवक की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 26 May 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS
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