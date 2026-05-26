‘जाको राखे साइयां…’ कानपुर में युवक के ऊपर से गुजर गई फॉर्च्यूनर, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक फॉर्च्यूनर कार एक युवक के ऊपर से गुजर गई. गनीमत रही कि युवक की जान बच गई और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

पुलिस के अनुसार युवक पहले से सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार के ठीक सामने आकर बैठ गया था. इसी दौरान कार का चालक उसे देख नहीं पाया और कार को आगे बढ़ा दिया. फॉर्च्यूनर युवक के शरीर के ऊपर से निकल गई. गनीमत रही कि कार के टायर सीधे उसके शरीर पर नहीं चढ़े, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया. युवक को चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ा. घटना स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने तुरंत युवक की मदद की और उसे उठाया.

SUV ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कार युवक के ऊपर से गुजरती है. वीडियो वायरल होते ही लोग हैरानी और गुस्से दोनों जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, “जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई". कुछ ने चालक की लापरवाही पर सवाल उठाए. सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फॉर्च्यूनर वाहन की पहचान कर ली है. चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. पूछताछ में चालक ने दावा किया कि उसे युवक की मौजूदगी का पता नहीं था. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग के दौरान सतर्कता की अहमियत पर सवाल उठाती है.

गर्मी के मौसम में लोग थकान या अन्य कारणों से सड़क पर आराम करने लगते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि सड़क पर या पार्किंग एरिया में लेटने या बैठने से बचें. पुलिस का कहना है कि युवक की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है.