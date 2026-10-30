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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड खेल महाकुम्भ-2026 पर बड़ा अपडेट, राज्य स्तरीय मुकाबले टले

उत्तराखंड खेल महाकुम्भ-2026 पर बड़ा अपडेट, राज्य स्तरीय मुकाबले टले

उत्तराखंड में खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अग्रिम संशोधित तिथि जारी होने तक स्थगित किया गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Oct 2026 04:26 PM (IST)
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उत्तराखंड में खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अग्रिम संशोधित तिथि जारी होने तक स्थगित किया गया है. उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अजय अग्रवाल ने जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्र के माध्यम से बताया है कि पूर्व में खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2026 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन से सम्बन्धित समय-सारणी निर्गत की गई थी.

इसके क्रम में मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी राज्य स्तर पर ग्रुप-17 में दिनांक 30 अक्टूबर 2026 से 01 नवम्बर 2026 तक अण्डर-14 बालक-बालिका, अण्डर-19 बालक-बालिका एवं 20-25 महिला ओपन वर्ग की एथलेटिक्स, कबड्डी एवं पिट्टू की प्रतियोगिताओं का आयोजन के साथ ही मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026 का समापन समारोह आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है.

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उन्होंने बताया खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026 की दिनांक 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2026 तक आयोजित होने वाली एथलेटिक्स, कबड्डी एवं पिट्टू की प्रतियोगिताओं का आयोजन अग्रिम संशोधित तिथि जारी होने तक स्थगित किया जा रहा है. उन्होंनेे बताया नवीन तिथि जारी होने के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जाएगा. इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रेषित पत्र के माध्यम से बताया है कि उपरोक्त खेल विधाओ के खिलाडियों को आगामी नवीन संशोधित तिथि जारी होने के उपरान्त राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करे.

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Published at : 30 Oct 2026 04:26 PM (IST)
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