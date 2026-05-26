देहरादून: पार्सल वापस ले जाने से मना किया तो डिलीवरी बॉय पर हमला, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा

उत्तराखंड के देहरादून में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय नवीन कुमार को पार्सल वापस न ले जाने पर सुमित लोधी नाम व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था. पुलिस ने घटना में तेजी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. और उसके पास से धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है.

जानलेवा हमले में डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल भी हो गया था. उधर इस तरह की घटना से पूरे इलाके में हडकंप मच गया था.पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन प्रहार के तहत अंजाम दिया.

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क्या है पूरा मामला ?

25 मई को कोतवाली प्रेमनगर में डिलीवरी बॉय नवीन कुमार ने तहरीर दी कि वह न्यू स्मिथ नगर में एक पार्सल पहुंचाने गया था.वहां सुमित लोधी नाम के व्यक्ति ने पार्सल को गलत बताते हुए लेने से साफ मना कर दिया और नवीन को वापस ले जाने को कहा.नवीन ने जब पार्सल वापस ले जाने से इनकार किया तो सुमित का पारा चढ़ गया और उसने बिना कोई देर किए धारदार हथियार से नवीन पर हमला कर दिया,इस हमले में नवीन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने दिखाई तेजी

तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने तत्काल कोतवाली प्रेमनगर की एक विशेष टीम गठित की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.इधर हमले को अंजाम देते ही सुमित लोधी घर छोड़कर फरार हो गया था.पुलिस टीमों ने बिना वक्त गंवाए सभी संभावित ठिकानों पर दबिशें शुरू कर दीं। साथ ही मुखबिरों के जरिए भी आरोपी की हर गतिविधि पर नजर भी रखी गई.

मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार

आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोहनपुर चाय बागान में छापा मारा और आरोपी सुमित लोधी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया.इसके बाद उसकी निशानदेही पर घटनास्थल के करीब बद्रीपुर से हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया.इस पूरी कार्रवाई को उपनिरीक्षक प्रद्युमन सिंह नेगी और कांस्टेबल रोबिन की टीम ने अंजाम दिया.

यह गिरफ्तारी एसएसपी देहरादून के 'परेशन प्रहार'अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है.पुलिस का कहना है कि इस तरह की किसी भी वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा.

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