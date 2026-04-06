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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर कंप्रेसर फटने से हवा में 10 फीट उछला मजदूर, शरीर के उड़े चिथड़े

फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर कंप्रेसर फटने से हवा में 10 फीट उछला मजदूर, शरीर के उड़े चिथड़े

Firozabad News In Hindi: बताया जा रहा है कि वर्कशॉप में रखा एयर कंप्रेसर यानी हवा भरने वाला सिलेंडर अचानक फट गया. धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहा युवक 10 फीट हवा में उछल गया.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 06 Apr 2026 10:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां एक वर्कशॉप में काम करते हुए एयर कंप्रेसर फट गया, जिससे वहां काम कर रहे एक 22 साल के युवक के चिथड़े उड़ गए. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

ये दर्दनाक घटना टूंडला कोतवाली क्षेत्र में फिरोजाबाद सर्विस रोड पर स्थित एक वर्कशॉप की बताई जा रही है. इस वर्कशॉप में उसे वक्त बड़ा हादसा हो गया जब यहां अंदर रखा एक एयर कंप्रेसर यानी हवा भरने वाला सिलेंडर फट गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काम कर रहा 22 साल का मिस्त्री 10 फीट हवा में उछल गया और उसके चिथड़े उड़ गए. 

धमाके से 22 साल के मिस्त्री के चिथड़े उड़े

एयर कंप्रेसर के धमाके से मज़दूर को शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक हुए धमाके की आवाज इतनी तेज ठीक मानो कोई बम फट गया हो धमाके के प्रभाव से आसपास की इमारतें तक हिल गईं.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्षेत्राधिकार अरुण कुमार चौरसिया भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतक रोहित के शव को जिला अस्पताल भेजा, जिसके बाद उसे शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. 

परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

रोहित की मौत से पर उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि वर्कशॉप में काम करने वाला मिस्त्री रोहित अपनी तीन बहनों में इकलौता भाई था. रोहित टूंडला कोतवाली क्षेत्र के ही अनामिका टॉकीज के पास का रहने वाला था.

टूंडला के क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह एयर कंप्रेसर का प्रेशर ज्यादा होना नजर आ रहा है घटना के विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है. वर्कशॉप के मालिक व अन्य लोगों के विषय में पता किया जा रहा है. इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News
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