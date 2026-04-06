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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी बोले- 'महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी इस्लाम की सबसे बुरी मौत, गर्म तवे पर जलाया'

सीएम योगी बोले- 'महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी इस्लाम की सबसे बुरी मौत, गर्म तवे पर जलाया'

CM Yogi Adityanath: सीएम योगी ने महाराज सुहेलदेव का जिक्र करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था उन्हें सुहेलदेव ने इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 08:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार मसूद को लेकर विरोधी दलों पर निशाना साधते उसे माफिया बताया. उन्होंने कहा कि आज जो मिट्टी में मिले हैं वो भी उसी विचारधारा से आते हैं. महाराज सुहेलदेव ने उसे ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में सबसे बुरी मानी जाती है उसे गर्म तवे पर बाँधकर जला दिया था. 

सीएम योगी गोमती नगर में भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस दौरान उन्होंने महाराज सुहेलदेवे पर नाट्य प्रस्तुत करने पर छात्रों को बधाई दी और उनके शौर्य का स्मरण करते हुए विपक्षी दलों पर हमला किया. 

सुहेलदेव का जिक्र कर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज सुहेलदेव ने एक हजार वर्ष पहले जो शौर्य और पराक्रम दिखाया और एक विदेश आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार-बार तोड़ा, बार-बार अपमानित किया और लूटा उसे महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं बल्कि जिस निर्ममता के साथ मारा था. एक सौ वर्षों तक विदेशों आक्रांता हमला करने हिम्मत नहीं करता था. 

भारतीय समाज ने उन्हें (महाराज सुहेलदेव) भुला दिया. एक हज़ार वर्षों के बाद पीएम मोदी की प्रेरणा से हमारी सरकार को ये गौरव मिला है कि हम उनका स्मारक उस स्थान पर बना सके. आप आश्चर्य करेंगे कि ये गुलामी नहीं तो क्या है? जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मारा था उस स्थान पर सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन, महाराज सुहेलदेव का नहीं लगता था. 

सीएम योगी ने कहा मुझे याद है मैं सांसद था गोरखपुर का, मैं वहां एक कार्यक्रम में गया था. मुझे प्रशासन ने रोका था लेकिन मैं फिर भी वहां गया. मैंने देखा कि सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था और आज मुझे अच्छा लगता है कि ठीक उसी स्थान पर सुहेलदेव का स्मारक बना है भीड़ अब उस स्थान पर जाती है.

इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी

सीएम योगी ने कहा कि सालार मसूद माफिया से कम नहीं था, जो माफिया मिट्टी में मिले हैं वो उसी विचारधारा से आते हैं. उसने हमारे मंदिर तोड़े थे, सुहेलदेव ने उसे मारकर जनता को दासता से मुक्त कराया. महाराज सुहेलदेव ने उसे ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में सबसे ख़राब मानी जाती है, गर्म लोहे के तवे पर बांधा और जला दिया था. 

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि वे प्रदेश की धरती पर गुंडों और माफिया को पनपने नहीं देंगे. गुंडों और माफिया की जहां जगह होगी, वहां उन्हें पहुंचा दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, अराजकता और लूट-खसोट के दिन लग गए हैं. 

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन हिंदुस्तान का गाएंगे नहीं. उन्होंने कहा कि नया भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा. राष्ट्र के प्रतीकों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को सम्मान देना होगा.

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Published at : 06 Apr 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
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