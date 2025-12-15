फिरोजाबाद की टूंडला पुलिस ने टूंडला डाकघर की बचत योजनाओं का 2 करोड़ 67 लाख 40 हजार रुपये गबन मामले में मुख्य आरोपी उप डाकपाल रवि प्रकाश राठौर के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. दिलचस्प बात यह है कि सभी सहयोगी डाक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनके खाते में रवि प्रकाश राठौर द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया था.

दरअसल, फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रेलवे जंक्शन स्थित पोस्ट ऑफिस में 2023 में तैनात सब पोस्टमास्टर रवि प्रकाश राठौर ने अलग-अलग सरकारी बचत योजनाओं के 2 करोड़ 67 लाख 40000 रुपये का गबन कर उस पैसे को सट्टेबाजी में लगा दिया.

सहायक डाक अधीक्षक ने दर्ज कराई शिकायत

रेलवे परिसर स्थित पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ने ही 2.67 करोड़ रुपये घोटाला कर दिया. मामले में सहायक डाक अधीक्षक ने आरोपी तत्कालीन पोस्ट मास्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है. गबन की गई धनराशि सरकारी थी, जो विविध बचत योजनाओं की थी.

पुलिस ने घोटाले में शामिल सभी को किया गिरफ्तार

टूंडला पुलिस के मुताबिक रवि प्रकाश राठौड़ को पुलिस ने लगभग एक माह पहले गिरफ्तार किया था, अब पुलिस ने रवि के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. इसमें डाक विभाग के कर्मचारी शामिल थे, इनमें छह पुरुष और एक महिला कर्मचारी शामिल है. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सहायक डाक अधीक्षक ने क्या कहा?

फिरोजाबाद डाकघर के सहायक अधीक्षक अजय दुबे के मुताबिक फिरोजाबाद के थाना उत्तर अंतर्गत कोटला रोड टापाखुर्द निवासी रवि प्रकाश राठौर टूंडला रेलवे स्टेशन स्थित उप डाकघर में कार्यवाहक सब पोस्ट मास्टर (उप डाकपाल) के पद पर तैनात था. उसने छह जनवरी 2023 से 26 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों में सरकारी बचत योजनाओं के 2.67 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. पूरे मामले की जानकारी इस वर्ष जनवरी में हुई. तब पूरे मामले की जांच की गई.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान मामला सही पाया गया, इस मामले में सहायक डाक अधीक्षक द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना टूंडला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी उप डाकपाल पिछले वर्ष मई माह से ड्यूटी पर नहीं आया था, पोस्टऑफिस में एक पोस्टमास्टर, छह लिपिक, छह पोस्टमैन सहित कुल 16 कर्मचारी तैनात हैं.

जांच में सामने आए ये नाम

टूंडला के क्षेत्राधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि विवेचना के दौरान अन्य सह अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए. जिनमें अजय कुमार निवासी आगरा, अंकिता कुमारी निवासी जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद के रहने वाले कुलदीप, संदीप, सौरभ, तरुण, प्रशांत है.

इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी आरोपी डाककर्मी हैं, जिन्होंने घोटालेबाज रवि का सहयोग किया था. घोटाले की रकम इन सभी के खातों में ट्रांसफर हुयी थी. पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन इनकी गिरफ्तारी की है, इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन्हे जेल भेज दिया गया है.