देहरादून के कटापत्थर पिकनिक स्पॉट में उफनती नदी के बीच फंसे पांच सैलानी, SDRF ने किया रेस्क्यू

देहरादून के डाकपत्थर क्षेत्रान्तर्गत कटापत्थर पिकनिक स्पॉट के पास शनिवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पांच लोग नदी के बीच फंस गए. तेज बहाव और उफनती धारा के कारण सभी का बाहर निकलना मुश्किल हो गया. सूचना मिलते ही SDRF उत्तराखण्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 दिसंबर 2025 की सायं पुलिस चौकी डाकपत्थर द्वारा SDRF टीम डाकपत्थर को सूचना दी गई कि कटापत्थर पिकनिक स्पॉट के समीप कुछ लोग नदी के बीच फंस गए हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए SDRF टीम ASI सुरेश तोमर के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

SDRF ने सूझबूझ से फंसे लोगों को किया रेस्कयू

घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ चुका था और बहाव बेहद तेज था. ऐसे हालात में फंसे लोगों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था. SDRF टीम ने सूझबूझ, साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आवश्यक उपकरणों और रणनीति के साथ टीम ने एक-एक कर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

SDRF ने इन नदी में फंसे इन लोगों की बचाई जान

रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों में साक्षी (23 वर्ष) निवासी लाइन जीवनगढ़, मानसी (23 वर्ष), अदिति (15 वर्ष), देवांश (15 वर्ष) और नीलम (33 वर्ष) शामिल हैं. सभी की हालत सुरक्षित बताई जा रही है. रेस्क्यू के बाद SDRF टीम ने उन्हें प्राथमिक जांच के बाद परिजनों के सुपुर्द किया.

प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील

स्थानीय लोगों ने SDRF टीम की तत्परता और साहस की सराहना की. वहीं प्रशासन ने भी नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है. SDRF की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.