फिरोजाबाद हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, तीनों गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जनपद के नारखी थाना क्षेत्र में हुए जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मृतक की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है. हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी. फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के ग्राम जाखई में 11 जनवरी को एक युवक का सिर कटा धड़ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. शव की पहचान टैक्सी चालक सौरभ यादव के रूप में हुई थी, जो 9 जनवरी से लापता था.

इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थानों की संयुक्त टीमें बनाई गईं. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त सूरज और उसके साथी सलमान को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया.

मुठभेड़ में सूरज के पैर में लगी गोली

मुठभेड़ में सूरज के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों के पास से हत्या में प्रयुक्त छुरी, मृतक का मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक सौरभ का कटा हुआ सिर एक बोरवेल से बरामद किया गया.

जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और अभियुक्त सूरज के बीच अवैध संबंध थे. सूरज, सौरभ का दोस्त था. इसी कारण पत्नी ने अपने प्रेमी सूरज और उसके साथी सलमान के साथ मिलकर सौरभ की गला काटकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए सिर को बोरवेल में फेंक दिया. पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है. तीनों ने मिलकर इस वारदात की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.

योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या

फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सौरभ यादव नाम का युवक टैक्सी चालक था और 9 जनवरी से लापता था. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. 11 जनवरी को सौरभ का शव थाना नारखी क्षेत्र में मिला था. सौरभ के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.

उन्होंने कहा, "सूरज जो कि सौरभ का दोस्त था, इसका प्रेम प्रसंग सौरभ की पत्नी के साथ चल रहा था. इन तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से सौरभ की हत्या की है."

सख्त कानूनी कार्रवाई होगी

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में साक्ष्य मजबूत हैं और तीनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला प्रेम प्रसंग में अंधे होकर की गई एक जघन्य हत्या का उदाहरण है, जिसमें पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.