उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित जीवों (मुख्य रूप से गोवंश से संबंधित) के अवशेष मिलने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भारी मात्रा में जीवों के कटे हुए अवशेष दिखाए गए, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया.

हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने थाने में पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला.

पुलिस ने किसी तरह मामला किया शांत

घटना की जानकारी मिलते ही संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार और एडीसीपी कपिल देव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया गया और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की.

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बिल्हौर थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को निलंबित कर दिया गया है.

हिन्दू संगठनों में भारी आक्रोश

क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश है. हिंदू संगठनों ने इसे गंभीर साजिश करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने अब प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं.

जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि अवशेषों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये अवशेष किस प्रकार के जीवों के हैं और तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है. वही आरोपी रहमान कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है, जल्द गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी, जिस जगह पर खाल, हड्डियां मिली है उस कारखाने को भी सील कर दिया गया है.

UP Weather: यूपी में सुबह-शाम घने कोहरे और शीतलहर से बढ़ी गलन, मौसम विभाग ने दी इस दिन बारिश की चेतावनी



