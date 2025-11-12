(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
फिरोजाबाद: लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बनकर दी बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Firozabad Crime News: फिरोजाबाद पुलिस की साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने मिलकर कुछ ही घंटे में 112 नंबर पर कॉल करने वाले शख्स को दबोच लिया. मोबाइल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
फिरोजाबाद पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 10 नवंबर की देर रात एक फोन पर फिरोजाबाद में दिल्ली धमाके की तर्ज पर बम धमाके करने की धमकी दी गई. 112 नंबर पर मिली सूचना के बाद पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी करते हुए बम धमाके करने धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने साइबर सेल टीम की मदद से कॉल किए गए नंबर की जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र से यह कॉल की गई है. लगभग 18 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.
फिरोजाबाद पुलिस की साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने मिलकर कुछ ही घंटे में 112 नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति की खोज पूरी कर ली. पुलिस ने थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर इलाके से आकाश फौजदार नाम के व्यक्ति को उसके मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया.
112 नंबर पर बम ब्लास्ट की धमकी की मिली थी सूचना
फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया, ''10 नवंबर की देर रात 112 नंबर पर बम धमाके करने की सूचना पुलिस को दी गई थी. सूचना देने वाले व्यक्ति ने खुद को लश्करे तैयबा का सदस्य बताया था. सूचना मिलते ही पुलिस की सभी टीम धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई. सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से कॉल करने वाले नंबर की खोज की गई और लोकेशन डिटेक्शन के साथ ही आरोपी को भी पकड़ लिया गया.''
आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर के रहने वाले आकाश फौजदार ने पुलिस को भ्रामक और आपत्तिजनक सूचना दी थी. पुलिस ने आरोपी को सूचना दिए गए नंबर के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है.
