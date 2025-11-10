फिरोजाबाद के मकान में जोरदार ब्लास्ट, घर में बनाई जा रही थी आतिशबाजी, एक व्यक्ति की मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है, थाना नसीरपुर क्षेत्र के ग्राम हावतपुर खरका में एक मकान में जोरदार ब्लास्ट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान का लेंटर और दीवार धराशायी हो गई. इस हादसे में मकान में मौजूद 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, थाना नसीरपुर क्षेत्र के ग्राम हावतपुर खरका में रहने वाला 55 वर्षीय जलालुद्दीन घर में आतिशबाजी बनाने का काम करता था. सोमवार के दिन घर में रखी आतिशबाजी में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें जलालुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची

वहीं, धमाके की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मालवा हटाकर मलबे में दबे 55 वर्षीय जलालुद्दीन को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

वहीं इस संबंध प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों ने कहा कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में इसकी आवाज सुनाई दी. लोगों ने यह भी कहा कि मकान के अंदर मौजूद सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही बर्तनों के आकार भी बदल गए. हादसे के बाद बड़ी तादाद जिले के अधिकारी और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है.

अधिकारियों ने शुरू की जांच

फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि धमाका सुबह 11:40 के लगभग हुआ है. धमाके का पहला कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा था, लेकिन यहां आतिशबाजी बनाने और पैक करने की भी सूचना मिली है. फॉरेंसिक टीम के माध्यम से नमूने लिए जा रहे हैं. यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आतिशबाजी और बारूद का भंडारण कहां से हो रहा था. इसकी भी जांच की जा रही है.

प्रशासनिक स्तर और अग्निशमन विभाग के स्तर से पूरे मामले की जांच की जा रही है. मृतक के शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.

'देश में दोबारा जिन्ना पैदा होने से पहले उसे दफ्न करना होगा...', CM योगी ने ऐसा क्यों कहा?