यूपी: टूंडला रेलवे स्टेशन से 1 साल के मासूम का अपहरण, पूर्वा एक्सप्रेस के AC कोच से किया बरामद

फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे जंक्शन स्टेशन पर सुबह 1 वर्षीय बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है. रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार से मूक बधिर मां का एक वर्षीय मासूम बच्चा चोरी हो गया. बच्चा चोरी की सूचना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया जीआरपी और आरपीएफ बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही हरकत में आ गई.



जीआरपी के इनपुट के बाद आरपीएफ ने पूर्वा एक्सप्रेस की सुरक्षा में चल रही है दस्ते को सूचित किया. पूर्वा एक्सप्रेस में चल रहे आरपीएफ स्क्वायड ने ट्रेन की तलाशी शुरू कर दी. टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की सूचना के आधार पर आरपीएफ स्क्वाड ने ट्रेन के आरक्षित बोगियों को चेक करना शुरू किया. इसी चेकिंग के दौरान एक महिला और पुरुष को ट्रेन की b2 बोगी में बच्चे के साथ पकड़ लिया गया.

प्लेटफार्म नंबर 3-4 का है मामला

दरअसल, मामला शनिवार सुबह सात बजे टूंडला रेलवे स्टेशन का है. मूकबधिर मां अपने एक वर्षीय बेटे के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3/4 पर बैठी थी. वह बच्चे को स्टेशन की एक बेंच पर बिठाकर लघुशंका करने गई थी. इसी बीच उसका बच्चा गायब हो गया.

जब महिला शौचालय से बाहर आई तो बेंच पर बच्चे को न पाकर चीखने चिल्लाने लगी. महिला की चीख पुकार पर पहुंची आरपीएफ ने महिला से जानकारी चाही तो वह मूक बधिर होने के चलते कुछ बता नहीं पाई. महिला ने इशारों से बच्चे के गायब होने की जानकारी दी.

बच्चे को ले जाते हुए एक शख्स सीसीटीवी में कैद

इस पर आरपीएफ सक्रिय हो गई. आरपीएफ ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक व्यक्ति को बच्चे को ले जाते हुए देखा गया. आरपीएफ ने सीसीटीवी में देखा कि पुरुष के साथ एक महिला भी पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ते नजर आए. आरपीएफ ने अलीगढ़ स्टेशन पर बताया लेकिन जब तक गाड़ी आगे के लिए रवाना हो चुकी थी.

दादरी स्टेशन में बच्चे के साथ महिला पुरुष गिरफ्तार

उसके बाद दादरी स्टेशन पर नानस्टाप गाड़ी को रोका गया. जहां बी 4 कोच में एक महिला और पुरुष को बच्चे के साथ पकड़ लिया गया. टूंडला से थानाध्यक्ष जीआरपी मोनू आर्य और अन्य जीआरपी व आरपीएफ जवानों को दादरी भेजा गया. आरपीएफ कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी का कहना है कि बच्चे को बरामद कर लिया गया है.

पकड़े गए महिला पुरुष से पूछताछ कर रही पुलिस

इस मामले में इटावा परि क्षेत्र के जीआरपी क्षेत्राधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि टूंडला रेलवे जंक्शन से जो बच्चा चोरी किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है. बच्चे की मां मूक बधिर है जिससे पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है. प्रारंभिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि यह महिला अलीगढ़ जनपद के खेर की रहने वाली है. इसके पति को सूचित कर दिया गया है. उसके आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, पकड़े गए महिला और पुरुष से पूछता जारी है.