नए साल पर दिल्ली सरकार का नया तोहफा, महिलाओं को बस में फ्री सफर के लिए मिलेगा पिंक कार्ड

जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट लिए मुफ्त सफर कर सकेंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 दिसंबर को इसकी घोषणा की.

इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आसान और झंझट-मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा देना है. यह योजना 2026 की शुरुआत के साथ लागू होगी और मौजूदा गुलाबी कागजी टिकट व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल रूप में बदलेगी.

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना का ढांचा और लाभ

दिल्ली सरकार के अनुसार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाकर महिलाओं को बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी. कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन में कार्ड टैप करते ही यात्रा दर्ज हो जाएगी. इससे टिकट लाइन, कागजी प्रक्रिया और रोजाना टिकट लेने की परेशानी खत्म होगी. सरकार का कहना है कि यह अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल सुविधा होगी, जिससे कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और बुजुर्ग महिलाओं को सीधे फायदा होगा.

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

नए साल से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए काउंटर खोले जाएंगे. आवेदन के लिए दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज होगा. इसके साथ निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. मोबाइल नंबर ओटीपी और पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि यह कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं को ही जारी किया जाएगा.

3 तरह के स्मार्ट कार्ड और शुल्क व्यवस्था

दिल्ली परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक और मफिन पेमेंट बैंक को फाइनल किया है. कुल तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे. पहला पिंक सहेली कार्ड होगा, जो 12 साल या उससे अधिक उम्र की दिल्ली की महिलाओं के लिए अनिवार्य होगा और पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा.

दूसरा कार्ड विशेष श्रेणियों जैसे दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के लिए होगा. तीसरा सामान्य स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए होगा, जो मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा. इस कार्ड के लिए न्यूनतम 120 रुपए का भुगतान करना होगा और फुल KYC के तहत नाम व फोटो दर्ज किया जाएगा.