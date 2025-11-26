फिरोजाबाद में डुप्लीकेट वोटर्स पर AI से निगरानी, 2 लाख से ज्यादा मामले आए सामने

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर डुप्लीकेट वोटर को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एआई के माध्यम से वोटर लिस्ट पर काम शुरू किया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने एआई के माध्यम से डुप्लीकेट वोटर आईडेंटिफाई करने के बाद जिलेवार सूचना भेजी है.

फिरोजाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिरोजाबाद जनपद की पंचायत मतदाता सूची के कुल मतदाताओं 13 लाख 6 हजार 916 में से 2 लाख 19 हजार 425 वोटरों को डुप्लीकेट वोटर के तौर पर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में आईडेंटिफाई किया है.

एआई की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए थे वेरिफिकेशन के निर्देश

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत के बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटरों की सूचना को वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे.

जिला निर्वाचन आयोग कार्यालय की जानकारी के मुताबिक बीएलओ द्वारा 2 लाख 19 हजार 425 वोटरों के डुप्लीकेट होने की जो जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिली थी, इसका भौतिक सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा रहा है.

भौतिक सत्यापन के बाद यह डाटा संबंधित तहसील कार्यालय में निर्वाचन कार्यालय में भेजा जाएगा इसके बाद निर्वाचन कार्यालय के ऑपरेटर द्वारा वेरीफाई कर डुप्लीकेट वोटर की वास्तविक संख्या दी जाएगी.

निर्वाचन कार्यालय ने दी यह जानकारी

जिला निर्वाचन कार्यालय फिरोजाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी वर्ष में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है जिसको लेकर पंचायत चुनाव की तैयारी अभी तेजी से की जा रही हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर फार्म 16, 17, 18 अर्थात परिवर्धन विलोपन और बदलाव के लिए ग्राम पंचायत में वोट बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया बीएलओ द्वारा पूरी कर दी गई है .

मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 तक कर दिया जाएगा इसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच पंचायत सूची में वोट बढ़ाने और घटाना को लेकर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय रहेगा. पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा .

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सही समय पर कराई जाने के संकेत दिए गए हैं हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा फरवरी में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किए जाने की संभावना है .