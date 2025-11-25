हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में SIR अभियान तेज, DM ने 4 दिसंबर तक पूरा करने का रखा लक्ष्य

फिरोजाबाद में SIR अभियान तेज, DM ने 4 दिसंबर तक पूरा करने का रखा लक्ष्य

Firozabad Voter List Update: फिरोजाबाद में DM रमेश रंजन के नेतृत्व में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) तेजी से चल रहा है, जिसमें 40% से अधिक काम पूरा हो गया है. 30 AERO और 2053 BLO बूथों पर कार्यरत हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) में फिरोजाबाद जनपद में तेजी देखने को मिल रही है. जिलाधिकारी (DM) रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) सत्रोहन वैश्य के नेतृत्व में, जिले की पांचों विधानसभाओं के 19 लाख 2012 मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है.

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजाबाद में अब तक 40% से अधिक मतदाता पुनरीक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इस कार्य को समय पर संपन्न करने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है.

टीम और बूथों की संख्या

इस विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए जिले में 30 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) और 2053 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) फील्ड में कार्यरत हैं. फिरोजाबाद की पाँच विधानसभाओं में कुल बूथों की संख्या निम्नलिखित है:

टूंडला: 434 बूथ

जसराना: 445 बूथ

फिरोजाबाद: 414 बूथ

शिकोहाबाद: 391 बूथ

सिरसागंज: 369 बूथ

राजस्व और पंचायत का सहयोग

कार्य में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीमों को भी इस पुनरीक्षण अभियान में सहयोग के लिए लगाया है. इसके साथ ही, मुख्य विकास अधिकारी सत्रोहन वैश्य ने ग्राम पंचायत सचिवों को विशेष बेसिक ट्रेनिंग दिलवाकर फील्ड में उतारा है. ये सचिव अपनी ग्राम पंचायत के बूथों पर पहुँचकर SIR के काम में मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरने में BLO की मदद करेंगे, जिससे पंचायत स्तर पर काम में गति आएगी.

पुनरीक्षण कार्य का विवरण

अपर जिलाधिकारी (ADM) विशु राजा ने बताया कि BLOs द्वारा मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, जिन्हें मतदाताओं को साधारण ढंग से क्रमबद्ध तरीके से भरना है. इसमें आधार नंबर, फोटो और 2003 की मतदाता सूची में पंजीकरण की जानकारी देना आवश्यक है.

ADM ने स्पष्ट किया कि यह पुनरीक्षण कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है, जिसका संबंध केवल विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची के शुद्धिकरण से है. इसका पंचायत और निकाय की मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है, जिसका पुनरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.

रैंकिंग में प्रगति

जनपद में तहसील स्तर पर प्रगति संतोषजनक है. टूंडला तहसील मतदाता पुनरीक्षण कार्य में प्रथम स्थान पर चल रही है, जबकि जसराना दूसरे स्थान पर कायम है. फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज विधानसभाएँ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

जिलाधिकारी का लक्ष्य है कि मतदाता पुनरीक्षण का यह महत्वपूर्ण कार्य 4 दिसंबर से पूर्व संपन्न कर लिया जाए, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त और शुद्ध बनाया जा सके.

Input By : रंजीत गुप्ता
Published at : 25 Nov 2025 10:58 PM (IST)
