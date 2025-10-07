उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 27 सितम्बर को चांदपुर थाना क्षेत्र में बीज कारोबारी अमित कुमार उर्फ़ ललित की हत्या कर दी गयी थी. सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के सौतेले भाई समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन्होने ह्त्या की प्लानिंग के लिए क्राइम पेट्रोल सीरियल के पैटर्न को फालो किया.

सौतेले भाई ने सम्पत्ति हथियाने के लिए भाई की हत्या की सुपारी शूटरों को देकर साजिश रची थी. अभी इस मामले में दो आरोपी फरार हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई रॉड और अवैध पिस्टल और 66 हजार रुपए बरामद किए हैं.

क्या था पूरा मामला ?

घटना का खुलासा करते हुए एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को ग्राम सरहन बुजुर्ग निवासी अमित कुमार उर्फ ललित का शव सड़क किनारे मिला था. इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के खुलासे के लिए चांदपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और सर्विलांस टीम को लगाया गया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की पहचान की.

सम्पत्ति हथियाने के लिए की हत्या

एसपी ने बताया कि खाद बीज दुकानदार अमित की हत्या की साजिश लगभग डेढ़ माह पूर्व उसके सौतेले भाई सचिन उर्फ गोलू ने संपत्ति हथियाने के चक्कर में रिस्तेदार खदरा निवासी शिवा के साथ मिलकर रची थी. एसपी ने बताया कि शिवा ने सचिन उर्फ गोलू से हत्या करने के लिए 8 लाख रु. की मांग की थी. किन्तु 5 लाख रु0 में बात तय हो गई थी. आरोपी सचिन उर्फ गोलू ने शिवा को अलग-अलग तारीखों में 5 लाख दे दिया था. शिवा ने सचिन उर्फ गोलू से हत्या हेतु एक पिस्टल भी खरीदवाई थी. जिसके लिए सचिन उर्फ गोलू ने अलग से 76000 दिया था. काम हो जाने उपरांत सचिन उर्फ गोलू ने शिवा को एक ट्रेक्टर भी खरीदवाने का वादा किया था.

नवरात्र से पहले शूटर हायर किए

नवरात्रि से करीब एक सप्ताह पूर्व अमित कुमार उर्फ ललित की हत्या के लिए शिवा ने गांव के शानू उर्फ सतेन्द्र तथा खागल को 1.5 लाख रु0 में हायर किया था. जिसके बाद शानू उर्फ सतेन्द्र ने अपने मौसेरे भाई शनी तथा शिवा ने अपने फुफरें भाई हनी को ट्यूबवेल पर बुलाकर अमित कुमार उर्फ ललित के हत्या करने के लिए योजना बनाई. 27 सितंबर को मृतक के सौतेले भाई सचिन उर्फ गोलू ने शिवा को अमित उर्फ ललित के ग्राम झलिया में भण्डारा खाने जाने की जानकारी दी.

जब अमित उर्फ ललित झलिया गया तो शिवा उसके पीछे-पीछे अपनी स्कूटी से लगा रहा. शिवा ने अपने साथी हनी, सनी, सत्येंद्र उर्फ शानू तथा खागल निवासी खदरा को लोहे की राड तथा पिस्टल देकर सरहन रोड पर भेज दिया और अपने फोन से हनी के फोन पर लोकेशन दिया कि अमौली से सरहन रोड पर मृतक अमित कुमार उर्फ ललित जा रहा है. जिसके बाद चारों आरोपियों हनी, शनि, शानू और खागल ने मिलकर अमित कुमार उर्फ ललित की रॉड तथा पिस्टल के बट से मारकर हत्या कर दी.

क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई प्लानिंग

एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या की योजना बनाई थी. आरोपियों को पुलिस टीम ने रविवार की शाम गांव खदरा से गिरफ्तार किया. आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है.