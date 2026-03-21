फर्रुखाबाद: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFarrukhabad News: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला

Farrukhabad News: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला

Farrukhabad News In Hindi: स्थानीय पुलिस ने जांच और कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिवार से 7 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है. महिला दरोगा और थाने का ड्राईवर वीडियो में साफ़ दिख रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कायमगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में पुलिस का बेहद नकारात्मक चेहरा सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने  जांच और कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिवार से 7 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है. महिला दरोगा सुधा पाल और थाने का ड्राईवर दिनेश त्रिपाठी वीडियो में साफ़ दिख रहे हैं. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है.

मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ने महिला दरोगा और ड्राईवर को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी. उधर इस घटना ने पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर एक बार फिर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को कायमगंज के गांव में 14 वर्षीय किशोरी गांव के युवक के साथ कहीं चली गयी. पीड़िता के चाचा ने मुख्या आरोपी समेत चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और न्यायालय में बयान दर्ज करवाए. इसके साथ ही घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित परिवार ने विवेचक पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया और 25 हजार रुपए की रिश्वत का भी आरोप लगाया. इसके बाद 7 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. ड्राईवर दिनेश त्रिपाठी वीडियो में लेन-देन और बातचीत करते दिख रहा है.

इसके बाद पीड़ित एसपी को मामले की शिकायत की और आरोप लगाया कि उन्हें आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया. एसपी आरती सिंह ने सीओ राजेश कुमार द्विवेदी को जांच सौंपी, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसमें महिला दरोगा और ड्राईवर को निलंबित कर दिया गया. सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुष्टि की कि अभी अन्य गंभीर आरोपों (जैसे 3.50 लाख की रिश्वत) की भी जांच चल रही है.

Input By : पुनीत मिश्रा
और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Farrukhabad News UP NEWS Bribe News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad News: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला
फर्रुखाबाद: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम, पुलिस पर पथराव
मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम, पुलिस पर पथराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bhadohi News: रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला, दादा ने 5 साल की पोती के साथ किया घिनौना काम
भदोही: रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला, दादा ने 5 साल की पोती के साथ किया घिनौना काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rudrapur News: 50 साल पुरानी ईदगाह की 8.5 एकड़ जमीन नगर निगम के कब्जे में , मुस्लिम समाज में आक्रोश
रुद्रपुर: 50 साल पुरानी ईदगाह की 8.5 एकड़ जमीन नगर निगम के कब्जे में , मुस्लिम समाज में आक्रोश
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget