फर्रुखाबाद: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला

Farrukhabad News: रिश्वत कांड में महिला दरोगा और ड्राईवर फंसे, एसपी की सख्त कार्रवाई, जानें मामला
Farrukhabad News In Hindi: स्थानीय पुलिस ने जांच और कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिवार से 7 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है. महिला दरोगा और थाने का ड्राईवर वीडियो में साफ़ दिख रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कायमगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में पुलिस का बेहद नकारात्मक चेहरा सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने जांच और कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिवार से 7 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है. महिला दरोगा सुधा पाल और थाने का ड्राईवर दिनेश त्रिपाठी वीडियो में साफ़ दिख रहे हैं. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है.
मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ने महिला दरोगा और ड्राईवर को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी. उधर इस घटना ने पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर एक बार फिर कर दिया है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को कायमगंज के गांव में 14 वर्षीय किशोरी गांव के युवक के साथ कहीं चली गयी. पीड़िता के चाचा ने मुख्या आरोपी समेत चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और न्यायालय में बयान दर्ज करवाए. इसके साथ ही घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित परिवार ने विवेचक पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया और 25 हजार रुपए की रिश्वत का भी आरोप लगाया. इसके बाद 7 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. ड्राईवर दिनेश त्रिपाठी वीडियो में लेन-देन और बातचीत करते दिख रहा है.
इसके बाद पीड़ित एसपी को मामले की शिकायत की और आरोप लगाया कि उन्हें आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया. एसपी आरती सिंह ने सीओ राजेश कुमार द्विवेदी को जांच सौंपी, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसमें महिला दरोगा और ड्राईवर को निलंबित कर दिया गया. सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुष्टि की कि अभी अन्य गंभीर आरोपों (जैसे 3.50 लाख की रिश्वत) की भी जांच चल रही है.
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Source: IOCL