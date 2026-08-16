वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप! जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे, बोटिंग पर रोक

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है. गंगा का पानी करीब 64.79 मीटर तक पहुंच गया है और इसमें हर घंटे लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बढ़ते जलस्तर के बीच घाटों पर पानी चढ़ने लगा है और कई जगहों पर मंदिर व कार्यालय भी पानी में डूबते नजर आ रहे हैं.

इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची गंगा

गंगा का जलस्तर इस सीजन में अपने सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गया है. करीब 65 मीटर जलस्तर दर्ज होने के बाद घाटों की स्थिति तेजी से बदल रही है. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान घाटों पर पानी बढ़ता हुआ साफ दिखाई दिया. कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है.

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गंगा आरती स्थल भी पानी में डूबा

वाराणसी के गंगा घाटों पर बढ़ते पानी का असर अब धार्मिक गतिविधियों पर भी दिखने लगा है. गंगा आरती के लिए निर्धारित स्थल भी पानी में डूब गया है. घाटों पर मौजूद मंदिरों और कार्यालयों तक पानी पहुंचने से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सामने आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं.

नौका संचालन पर भी लगी रोक

गंगा में जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी का बहाव भी तेज हो गया है. सुरक्षा को देखते हुए निर्धारित समय के लिए गंगा में नौका संचालन पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन की ओर से लोगों और नाविकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

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फिलहाल वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जिस रफ्तार से पानी ऊपर आ रहा है, उससे आने वाले समय में घाटों और आसपास के इलाकों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है. वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन और स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है.