स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंजय निषाद का बड़ा ऐलान, 'जब तक हमारे हक की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक...'

संजय निषाद का बड़ा ऐलान, 'जब तक हमारे हक की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक...'

UP Politics: संजय निषाद ने कहा कि न मैं बैठने वाला हूं और न आपको बैठने दूंगा. जब तक हमारे हक-हकूक की लड़ाई पूरी नहीं होगी. तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. समाज की आवाज मजबूती के साथ उठती रहेगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 16 Aug 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया. डॉ. निषाद ने कहा कि जब तक समाज को उसका हक और आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. ये बाते उन्होंने पार्टी के 11 वे स्थापना दिवस के मौके पर निषाद समाज को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि करीब 10 साल पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि निषाद समाज को अधिकार और आरक्षण दिलाए बिना वह चैन से नहीं बैठेंगे.

उन्होंने कहा न मैं बैठने वाला हूं और न आपको बैठने दूंगा. जब तक हमारे हक-हकूक की लड़ाई पूरी नहीं होगी. तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. निषाद पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी चुपचाप बैठने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि समाज की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ उठती रहेगी.

यह भी पढ़ें: '...तो उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा', राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

'मैं 10 साल से सरकार में नहीं था'

आरक्षण को लेकर अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए संजय निषाद ने कहा कि उनसे 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, जबकि वह वर्ष 2022 में यूपी सरकार में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि 2022 से पहले समाज के अधिकारों की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ी और सरकार में आने के बाद सदन और सड़क दोनों जगह संघर्ष जारी रखा. उनके मुताबिक पिछले साढ़े चार साल में विधानसभा के लगभग हर सत्र में निषाद समाज के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है.

'मझवार आरक्षण के लिए मरते दम तक लड़ूंगा'

संजय निषाद ने मझवार और तुरैहा आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब भी इस मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने मजबूती से पैरवी की. मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मझवार हूं और मझवार आरक्षण के विषय पर मरते दम तक लड़ूंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान निषाद, मछुआ, मल्लाह और केवट समेत कई अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा लंबित रहा.

पुराने साथियों पर भी साधा निशाना

कार्यक्रम में संजय निषाद ने पार्टी और अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और विपक्षी दलों के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ पुराने साथियों के दूर जाने से उनका मुद्दा और लक्ष्य नहीं बदल सकता.

टिकट को लेकर भी दिया जवाब

निषाद समाज के नेताओं को टिकट देने के सवाल पर संजय निषाद ने अतरौलिया से कन्हैया निषाद और कटहरी से संख लाल मांझी का नाम लिया. उन्होंने दावा किया कि वह खुद इन नेताओं के घर टिकट देने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया और टिकट नहीं लिया.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप! जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे, बोटिंग पर रोक

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Reservation Issue UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संजय निषाद का बड़ा ऐलान, 'जब तक हमारे हक की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक...'
संजय निषाद का बड़ा ऐलान, 'जब तक हमारे हक की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप! जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे, बोटिंग पर रोक
वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप! जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे, बोटिंग पर रोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'...तो उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा', राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
'...तो उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा', राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget