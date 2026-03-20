सेना भर्ती कार्यालय के ट्रांसफर पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस सांसद ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र

अमेठी के सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के अयोध्या में संचालित करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. अमेठी दौरे पर आए कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा द्वारा इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया गया. साथ ही रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा गया है. अब इस मामले को लेकर सांसद रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सेना भर्ती कार्यालय को अमेठी में ही संचालित करने की मांग करेंगे. अमेठी के एआरओ से भर्ती होकर हजारों की संख्या में युवा देश की सेवा कर रहे हैं.

दरअसल, अमेठी में चर्चा है कि बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इस सेना भर्ती कार्यालय को अमेठी से ट्रांसफर कर अयोध्या से संचालित किया जाएगा. इसकी जानकारी अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा को भी दी गई है. जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में इसका मुद्दा उठाते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा.

सेना भर्ती कार्यालय को लेकर लोकसभा में उठाया मुद्दा- सांसद

जानकारी के अनुसार, अब सांसद किशोरी लाल शर्मा इस मामले को लेकर रक्षामंत्री से भी मुलाकात कर एआरओ ऑफिस को अमेठी में ही संचालित करने की मांग करेंगे. अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि हमको किसी ने इस मामले को लेकर हमें मेल किया था और मैंने सेना भर्ती कार्यालय के कर्नल से बात की. जिसके बाद मेरे द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा गया है.

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रक्षामंत्री से मिलकर समस्या का निकाला जाएगा समाधान- सांसद

सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि सोमवार या मंगलवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर इस बारे में बात भी की जाएगी. ये अमेठी से भेदभाव हो रहा है. पहले यहां से ट्रिपल आईटी चली गई. उसके पहले फूड पार्क और हिंदुस्तान पेपर मिल भी यहां से चला गया है. सेना में गरीब घर के बच्चे जाते है. अब उसे अपनी सुविधा के लिए यहां के सेंटर को बंद करके अयोध्या लेकर जा रहे है. विपक्ष के सांसद होने के नाते जहां तक हो सकेगा मैं इसे लेकर जाऊंगा. उन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से मिलकर इस सेंटर को यही संचालित करने का निवेदन करूंगा.

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