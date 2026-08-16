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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'...तो उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा', राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

'...तो उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा', राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

Acharya Pramod Krishnam News: प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी जो गाना, गाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा. भारत में अब वो गाना नहीं गाया जा सकता, जो कभी जिन्ना ने गाया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Aug 2026 09:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह का 'गाना' गाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा.

गाजियाबाद में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कहा, "राहुल गांधी जी, जो गाना, गाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें लाहौर में जन्म लेना होगा. भारत में अब वो गाना नहीं गाया जा सकता, जो गाना कभी जिन्ना ने गाया था." उन्होंने यह बयान राहुल गांधी के हालिया सत्ता पक्ष पर हमले खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर दिया.

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प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस-राहुल गांधी पर करते हैं टिप्पणी 

यहां बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सनातन को बदनाम करने से लेकर, राष्ट्रवाद और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं. इससे पहले भी उनके कई बयान वायरल हुए. जिसमें उन्होंने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा.

कौन हैं प्रमोद कृष्णम?

संभल स्थित कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, 2024 में उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम पहुंचे थे और कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी थी. जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णम शुरू से कांग्रेसी ही थे. 2014 में संभल लोकसभा सीट और 2019 में लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. 

नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं, बीते मानसून सत्र में उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर मोदी सरकार को चर्चा के लिए टोका, जिस कारण पूरा सत्र नहीं चल सका. इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर धरने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा. हालिया बयानों में वे सत्ता पक्ष पर बहुत तीखे बयान दे रहे हैं.

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Published at : 16 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Acharya Pramod Krishnam UP NEWS RAHUL GANDHI
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