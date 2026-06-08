हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते से 40 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

झांसी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पौत्र अजय कुमार सिंह के साथ 40 लाख रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. जालसाज ने बैंक के अंदर ही आरटीजीएस फॉर्म बदलकर रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार अजय कुमार सिंह, जानकी ध्यानचंद एंड संस नामक पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं. उनका खाता झांसी स्थित Central Bank of India की एक शाखा में है. उन्होंने 2 जून को डीजल खरीद के भुगतान के लिए 40 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए भेजने हेतु चेक और फॉर्म बैंक में जमा किया था. कुछ समय बाद पता चला कि खाते से रकम कट चुकी है, लेकिन निर्धारित कंपनी तक नहीं पहुंची. जांच में सामने आया कि बैंक में मौजूद एक शातिर व्यक्ति ने मौका पाकर मूल आरटीजीएस फॉर्म हटा दिया और उसकी जगह अपने बैंक खाते का विवरण भरकर फर्जी हस्ताक्षर वाला दूसरा फॉर्म रख दिया. इसके बाद पूरी राशि उसके खाते में ट्रांसफर हो गई.

इस मामले की शिकायत पर नवाबाद थाना पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी समीर सामंथ को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई दिनों से विभिन्न बैंकों की रेकी कर रहा था और इसी योजना के तहत उसने वारदात को अंजाम दिया.

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आरोपी ने दो बार सर्राफा दुकानों से आभूषण भी खरीदे

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि आरोपी ने ठगी की रकम का इस्तेमाल फोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से किया. उसने दो बार सर्राफा दुकानों से आभूषण भी खरीदे. पुलिस ने खरीदे गए सभी आभूषण बरामद कर लिए हैं, जबकि खाते में मौजूद करीब 37 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं. आरोपी द्वारा अलग-अलग बैंकों में एक ही नाम से कई खाते संचालित किए जाने की भी जानकारी मिली है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.