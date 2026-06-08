हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते से 40 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते से 40 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

UP News: इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान पश्चिम बंगाल निवासी समीर सामंथ को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई दिनों से विभिन्न बैंकों की रेकी कर रहा था.

By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

झांसी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पौत्र अजय कुमार सिंह के साथ 40 लाख रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. जालसाज ने बैंक के अंदर ही आरटीजीएस फॉर्म बदलकर रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार अजय कुमार सिंह, जानकी ध्यानचंद एंड संस नामक पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं. उनका खाता झांसी स्थित Central Bank of India की एक शाखा में है. उन्होंने 2 जून को डीजल खरीद के भुगतान के लिए 40 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए भेजने हेतु चेक और फॉर्म बैंक में जमा किया था. कुछ समय बाद पता चला कि खाते से रकम कट चुकी है, लेकिन निर्धारित कंपनी तक नहीं पहुंची. जांच में सामने आया कि बैंक में मौजूद एक शातिर व्यक्ति ने मौका पाकर मूल आरटीजीएस फॉर्म हटा दिया और उसकी जगह अपने बैंक खाते का विवरण भरकर फर्जी हस्ताक्षर वाला दूसरा फॉर्म रख दिया. इसके बाद पूरी राशि उसके खाते में ट्रांसफर हो गई.

इस मामले की शिकायत पर नवाबाद थाना पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी समीर सामंथ को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई दिनों से विभिन्न बैंकों की रेकी कर रहा था और इसी योजना के तहत उसने वारदात को अंजाम दिया.

'अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं...', केशव प्रसाद मौर्य का सपा-कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा

आरोपी ने दो बार सर्राफा दुकानों से आभूषण भी खरीदे

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि आरोपी ने ठगी की रकम का इस्तेमाल फोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से किया. उसने दो बार सर्राफा दुकानों से आभूषण भी खरीदे. पुलिस ने खरीदे गए सभी आभूषण बरामद कर लिए हैं, जबकि खाते में मौजूद करीब 37 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं. आरोपी द्वारा अलग-अलग बैंकों में एक ही नाम से कई खाते संचालित किए जाने की भी जानकारी मिली है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Major Dhyan Chand UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते से 40 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते से 40 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट से सियासी घमासान, चंपत राय ने भी दी सफाई
राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट से सियासी घमासान, चंपत राय ने भी दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं...', केशव प्रसाद मौर्य का सपा-कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा
'अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं...', केशव प्रसाद मौर्य का सपा-कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: फिरोजाबाद के चंद्रवार जैन मंदिर में बनेगी 'डिजिटल लाइब्रेरी', चंद्रसेन किले का होगा सौंदर्यीकरण
फिरोजाबाद के चंद्रवार जैन मंदिर में बनेगी 'डिजिटल लाइब्रेरी', चंद्रसेन किले का होगा सौंदर्यीकरण
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
विश्व
Earthquake News: सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप
सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप
क्रिकेट
पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल
पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ऑटो
क्या बड़ी टचस्क्रीन बना रही हैं ड्राइविंग को खतरनाक? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
क्या बड़ी टचस्क्रीन बना रही हैं ड्राइविंग को खतरनाक? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
हेल्थ
Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?
पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget