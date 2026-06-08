'अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं...', केशव प्रसाद मौर्य का सपा-कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये दल सत्ता तो छोड़िए, अब विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रह गए हैं. उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर तंज कसते हुए इसे 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' बताया.

केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकमाता और पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, ठीक उसी तरह केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार काम कर रही है.

राम मंदिर को लेकर विरोधियों पर वार

उपमुख्यमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो विपक्ष वाले पूछते थे कि आखिर अयोध्या में मंदिर कब बनेगा? आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है. काशी में भी ऐसा भव्य कॉरिडोर बन चुका है, जहां एक साथ एक लाख लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं.

काशी में मंदिर की जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है और इसी तरह मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया गया था. उन्होंने साफ किया कि ये दोनों मामले फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है.

विपक्ष बनने के भी लायक नहीं कांग्रेस

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है. वो केवल नकारात्मक बयानबाजी और देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि सपा की नैया 2027 में ही पूरी तरह डूबने वाली है.

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विधानसभा चुनाव में डूब जाएगी सपा

केशव मौर्य ने सपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि सपा का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वह जिसके भी समर्थन में जाती है, उसकी नैया भी अपने साथ ले डूबती है. अखिलेश यादव को कोर्ट की टिप्पणियों पर बयान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. सरकार अदालत के समक्ष पूरी मजबूती से अपना पक्ष रख रही है. यूपी की जनता सपा पर कभी भरोसा नहीं करेगी.

इस मौके पर मौजूद यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी विरोधियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की नैया डूबेगी और 2029 तक कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा. विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर बड़ी भविष्यवाणी करते उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह बिखर चुका है. देश की जनता अब 2029 के लोकसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि इनका पूरी तरह सफाया किया जा सके.

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