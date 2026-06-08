फिरोजाबाद के चंद्रवार जैन मंदिर में बनेगी 'डिजिटल लाइब्रेरी', चंद्रसेन किले का होगा सौंदर्यीकरण

फिरोजाबाद जनपद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और उन्हें पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) शत्रोहन वैश्य के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर इन स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि चंद्रसेन का किला और चंद्रवार का ऐतिहासिक जैन मंदिर हमारी अमूल्य विरासत हैं. यह पूरा क्षेत्र भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीवंत अध्याय रहा है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इन ऐतिहासिक स्थानों को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित किया जाए.

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चंद्रवार जैन मंदिर में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

धरोहरों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चंद्रवार के जैन मंदिर में सीधे एक 'डिजिटल लाइब्रेरी' का निर्माण कराया जाएगा. इस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य आधुनिक और आने वाली पीढ़ियों को यहाँ के समृद्ध इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के ज्ञान से रूबरू कराना है.

इसके साथ ही, पर्यटन की दृष्टि से इन स्थलों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. धरोहरों के मूल स्वरूप (Original Structure) को बिना कोई नुकसान पहुँचाए, उनके चारों तरफ विशेष सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे. जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और गौरव से जोड़े रखने के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों का जीवंत रहना अत्यंत आवश्यक है.

पर्यटन मानचित्र पर स्थापित होगा फिरोजाबाद

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन ऐतिहासिक स्थलों की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने और इन्हें देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने के लिए हर संभव प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे.

डीएम ने लोगों से की स्वच्छता बनाए रखने की अपील

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और दूर-दराज से आने वाले आगंतुकों से भी भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षा बनाए रखने में आम जनता प्रशासन का पूरा सहयोग करे. इस महत्वपूर्ण निरीक्षण अवसर पर उप जिलाधिकारी (SDM) सदर सत्येंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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