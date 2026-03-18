यूपी: फर्रुखाबाद में पूर्व MLA विजय सिंह के घर में विस्फोट, दो बेटों समेत 6 घायल

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उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद जनपद में मंगलवार शाम कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के मछरट्टा इलाके में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर जोरदार धमाका हो गया. जिससे घर का बेसमेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया,छत उड़ गयी, खिडकियां-दरवाजे टूट गए. पूर्व विधायक के दो पुत्रों समेत कुल छह लोग घायल हैं, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी फ़ैल गयी.

सूचना पर डीएम-एसपी समेत आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. विस्फोट के कारणों को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. अधिकारियों के मुताबिक घायलों का इलाज चल रहा है और हादसे की जांच की जा रही है.

दो बेटे समेत छह घायल

चार मंजिला मकान में तकरीबन 7:30 बजे अचानक बेसमेंट में विस्फोट हुआ. जिसमें पूर्व विधायक के पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ़ सिक्की, अविनाश सिंह उर्फ़ विक्की गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि अन्य में नूरपुर के पूर्व प्रधान भैयालाल चौहान, रासू मिश्रा,ईशु चौरसिया और रामवीर सिंह भी घायल हुए हैं. सभी का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है. इस हादसे में पूर्व विधायक की पत्नी दमयन्ती भी घर में ही थीं, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम आशुतोष कुमार, एसएसपी फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. घर को सील कर फोरेंसिक टीम और बम स्क्वायड ने नमूने एकत्र किए. इसके अलावा घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया है. शुरूआती जांच में गैस सिलेंडर फटने या सीवर टैंक फटने की वजह से हादसा माना जा रहा है. फिलहाल जांच जारी है.

कौन हैं विजय सिंह ?

यहां बता दें कि विजय सिंह इस समय वाराणसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सजा काट रहे हैं. वे समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है. हरकोई हादसे की वजह जानना चाहता है. लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अभी जांच के बाद ही कुछ भी कहने की बात कही है.