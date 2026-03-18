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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: यशवीर महाराज के बयान से बवाल! बोले- 'कांवड़ की तर्ज पर शाकुंभरी देवी मेले में भी पहचान...'

Muzaffarnagar News: यशवीर महाराज के बयान से बवाल! बोले- 'कांवड़ की तर्ज पर शाकुंभरी देवी मेले में भी पहचान...'

Muzaffarnagar News In Hindi: यशवीर महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले में किसी भी दुकान से सामान खरीदने से पहले दुकानदार की पहचान सुनिश्चित करें. वह समर्थकों के साथ चेकिंग अभियान चलाएंगे.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Mar 2026 08:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योग साधा आश्रम के यशवीर महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान देकर नवरात्र से पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है. यशवीर के ताजा जारी वीडियो में सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी मंदिर में नवरात्र मेले के दौरान ‘पहचान अभियान’ चलाने की बात कही है. इसमें चेतावनी लहजे में कहा गया कि कांवड़ मेले की तर्ज पर दुकान लगाने वालों की पहचान होगी.

यशवीर महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले में किसी भी दुकान से सामान खरीदने से पहले दुकानदार की पहचान सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं अपने समर्थकों के साथ मेले में चेकिंग अभियान चलाएंगे. इस बयान पर स्थानीय पुलिस-प्रशासन की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यशवीर महाराज का बयान

अपनी वायरल वीडियो में यशवीर महाराज ने कहा है, “जनपद सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर पर 15 दिन तक नवरात्रों के समय मेला चलेगा, और मेला जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है. उन सब से कहना है की मेले में कोई भी अपनी दुकान ना लगाए और ना ही घूमने के लिए वहां जाए. क्योंकि यह मेला हिंदुओं का है और जो थूक-मूत्र जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन में प्रसाद में थूक-मूत्र आदि करके अशुद्ध करते हैं, उनको मेले में जाने का कोई अधिकार नहीं है, और मेले में ना ही किसी भी पूजा आदि का सामान बेचने का अधिकार नहीं है.”

यशवीर ने आगे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “क्योंकि कमाई हिंदुओं से करते हैं और आतंकवादी घटनाएं सारी हिंदुओं दिग्गजों के खिलाफ यह लोग करते हैं. मेरा निवेदन है कि मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा, जब भी आप लोग वहां जाएं किसी भी दुकान से सामान खरीदे तो चेक करें,  आधार कार्ड चेक करें और यदि कोई थूक-मूत्र जहदी गैंग का वहां पर दुकान करता मिला या घूमता हुआ मिला  तो उसको मेले से बाहर करें, और इस शाकुंभरी देवी मंदिर पर भरने वाले मेले पर हम भी लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगे और पूरा हिंदू समाज हिंदू सभी दुकानदारों को चेक करेगा.”

सिद्धपीठ है शाकुंभरी देवी

यहां बता दें कि सहारनपुर के शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर में हर साल नवरात्रों के दौरान लगभग 15 दिन तक मेला लगता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार मेला कुछ विवादों के चलते चर्चा में है. इससे पहले मंदिर परिसर के आसपास लगे कुछ पोस्टरों को लेकर भी सवाल उठे थे. अब इस नए बयान के बाद मामला और गरमा गया है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 07:59 AM (IST)
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UP NEWS Muzaffarnagar News Yashveer Maharaj
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