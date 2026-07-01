अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एबीपी न्यूज़ के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रामजन्मभूमि थाना में दर्ज चढ़ावा चोरी और कथित गबन मामले में 26 जून 2026 को हुई कार्रवाई का एक और विवरण सामने आया है. इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि चोरी की रकम बरामद होने के बाद उसे ट्रस्टी द्वारा लॉकर में रखा गया.

पुलिस अभिलेखों के अनुसार पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की गई और उसका बयान दर्ज किया गया.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की धनराशि की गणना के दौरान चोरी, गबन और भ्रष्टाचार किए जाने की बात स्वीकार करते हुए ट्रस्ट की बची हुई धनराशि वापस करने की बात कही. इसके बाद उसकी निशानदेही पर वह नकदी बरामद की गई, जिसे ट्रस्टी/वादी द्वारा अपने कब्जे में लेकर लॉकर में रखा गया था.

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अविनाश शुक्ला से भारतीय मुद्रा में बरामदगी इस प्रकार हुई:

- 500 रुपये के 3,609 नोट-18,04,500 रुपये

- 200 रुपये के 579 नोट-1,15,800 रुपये

- 100 रुपये के 1,182 नोट-1,18,200 रुपये

- 50 रुपये के 5 नोट-250 रुपये

- 20 रुपये के 21 नोट-420 रुपये

- 10 रुपये के 5 नोट-50 रुपये

इस प्रकार कुल 20,39,220 रुपये बरामद हुए.

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इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए. इनमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है. पुलिस दस्तावेज के अनुसार, इन 1,121 अमेरिकी डॉलर का भारतीय मूल्य 1,06,657.10 रुपये दर्शाया गया है.

इस पूरे मामले में अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. उनमें से सात के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं, वह काफी चौंकाने वाली हैं.