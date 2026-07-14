INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', संजय निषाद को दी 6 महीने की मोहलत

यूपी में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', संजय निषाद को दी 6 महीने की मोहलत

UP Politics: VIP चीफ मुकेश सहनी ने यूपी में 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं' का नारा दिया है. उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को 6 महीने का अल्टीमेटम देते हुए तीखा हमला बोला है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Jul 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण की मांग को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रदेश में अपने रात्रि प्रवास अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है. सहनी ने न केवल केंद्र व राज्य सरकार को सीधी चेतावनी दी है, बल्कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पर भी वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है.

बस्ती सहित समूचे पूर्वांचल में निषाद समाज के लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि आरक्षण के अधिकार की प्राप्ति के लिए समाज जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशाल ‘संकल्प यात्रा’ निकालेगा. इस यात्रा के दौरान लाखों निषाद भाई अपने हाथों में गंगाजल लेकर 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं' का दृढ़ संकल्प लेंगे. साहनी ने कहा कि निषाद समाज का उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत से अधिक का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले चुनाव में सत्ता का रुख तय करेगा.

KGMU हॉस्टल में नॉनवेज पर रोक, लखनऊ से उठा नया विवाद, सपा-कांग्रेस ने सरकार को घेरा

'कैबिनेट मंत्री मलाई खाने में व्यस्त'

कहा हम गंगापुत्र और केवट महाराज के वंशज हैं जिन्होंने प्रभु श्रीराम को पार लगाया था. अगर हमारे समाज ने हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प ले लिया, तो कोई भी आर्थिक प्रलोभन उन्हें उनके वचन से नहीं डिगा पाएगा. प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, संजय निषाद आज इसी शोषित समाज के संघर्ष और आंदोलन के दम पर मंत्री की लालबत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री बनते ही वे समाज के हक अधिकारों और आरक्षण की मांग को भूल चुके हैं और केवल मलाई खाने में व्यस्त हैं.

मंत्री पद छोड़ने का अल्टीमेटम!

साहनी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में छह महीने की मोहलत देते हुए कहा कि यदि वे सरकार से निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, तो उन्हें मंत्री पद को लात मारकर विपक्ष की संघर्षपूर्ण राजनीति में वापस आना चाहिए, अन्यथा समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा.  देश की व्यापक राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करते हुए मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के विचारों का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि "जितनी आबादी, उतना हक" और देश में जातीय जनगणना कराने की मांग बिल्कुल तार्किक है. जब दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निषाद समाज की उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इस हक से समाज को वंचित क्यों रखा जा रहा है? उन्होंने चेतावनी दी कि विधानसभा चुनाव से पहले यदि सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, तो समाज एकजुट होकर सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा.

'पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं': निजी समझौतों पर निशाना

मुकेश साहनी ने कहा कि जल्द ही वह समय आएगा जब संजय निषाद को पता चल जाएगा कि इनके पास समर्थन है और किसके पास समर्थन नहीं है. आप भी जानते हैं कि यह निषाद समाज जो है, लड़ने वाला जात है. यह कॉम्प्रोमाइज वाला जात नहीं है. हां, कोई व्यक्ति अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यह समाज कभी पीछे हटने वाला वाला नहीं है. डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, एक टिकट पर... अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए 2019 में समझौता कर लेते हैं. एक टिकट के लिए 2018 में अखिलेश जी से समझौता कर लेते हैं. यह पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं. यह उत्तर प्रदेश के निषाद को पता है. और दुकान के साथ कोई भी नहीं रहेगा, निषाद जो है हमेशा लीडर के साथ रहेगा.

विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान UP में एक्टिव, कल लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक

Published at : 14 Jul 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Basti News Mukesh Sahani UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', संजय निषाद को दी 6 महीने की मोहलत
यूपी में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', संजय निषाद को दी 6 महीने की मोहलत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Barabanki News: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर से बवाल, सपा नेताओं ने पुलिस को दी तहरीर
बाराबंकी में अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर से बवाल, सपा नेताओं ने पुलिस को दी तहरीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: राहुल गांधी के कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' पर सस्पेंस! परेड ग्राउंड की अनुमति को लेकर बढ़ा विवाद
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' पर सस्पेंस! परेड ग्राउंड की अनुमति को लेकर बढ़ा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान UP में एक्टिव, कल लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक
विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान UP में एक्टिव, कल लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
विश्व
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
सबसे ज्यादा उम्र में अर्धशतक, इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने रचा इतिहास; पहले वनडे में किया बड़ा कारनामा
सबसे ज्यादा उम्र में अर्धशतक, इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने रचा इतिहास; पहले वनडे में किया बड़ा कारनामा
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
विश्व
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget