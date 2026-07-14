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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर से बवाल, सपा नेताओं ने पुलिस को दी तहरीर

Barabanki News: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर से बवाल, सपा नेताओं ने पुलिस को दी तहरीर

Barabanki News In Hindi: पोस्टर सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 14 Jul 2026 08:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कथित विवादित पोस्टरों को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है. पोस्टर सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया है. जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए. बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंचे थे. जबकि के प्रदेश के कई जिलों में सपा नेताओं ने पोस्टर जला दिए थे.

माहौल खराब करने का आरोप लगाया 

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद की अध्यक्षता में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी. उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बदनाम करने और समाज में नफरत फैलाने की नीयत से जनपद के विभिन्न स्थानों पर आपत्तिजनक होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं. 

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हाफिज अयाज अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाकर जानबूझकर सामाजिक और राजनीतिक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है. इससे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आक्रोशित है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने पर ही कार्यकर्ताओं का रोष शांत होगा.

पुलिस ने शुरू की जांच 

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों और उनके परिवार के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी पूरी तरह अस्वीकार्य है. ऐसे कृत्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि पोस्टर लगाने वाले अज्ञात लोगों की जल्द पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इस घटना को लेकर सपा समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है. वहीं, पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है.

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Published at : 14 Jul 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Poster UP NEWS Barabanki News
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