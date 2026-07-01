हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा

Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा

Exclusive: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस खुलासे के मुताबिक सात आरोपियों से जो बरामदगी हुई है वह काफी चौंकाने वाली है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Written By : मनोज वर्मा |  Edited By: राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 01 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है. एबीपी न्यूज़ के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों से शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों में से सबसे बड़ी रकम किसके पास से बरामद हुई. इस मामले में अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, मनीष कुमार यादव (टिन्नू का भतीजा), करूणेश पांडेय, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में अदालत ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद दस्तावेज़ों के अनुसार, अलग-अलग आरोपियों के पास से नकदी, अमेरिकी डॉलर और आभूषण बरामद किए गए हैं. दस्तावेज़ों में यह भी दर्ज है कि 7 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन हुआ था. दस्तावेज़ यह भी बताते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से पहले ट्रस्ट ने ही आरोपियों से कुछ रकम वापस ले ली थी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: कैश से भरा बैग मिलने से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक... बीते 27 दिनों में क्या-क्या हुआ?

 आरोपी नंबर-1: अविनाश शुक्ला

अविनाश शुक्ला वही आरोपी है जिससे पुलिस ने मंगलवार को जेल में करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी. गिरफ्तारी के समय तैयार किए गए पुलिस दस्तावेज़ के अनुसार, उसने स्वीकार किया कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया था. उसने यह भी बताया कि ट्रस्ट को बची हुई रकम वापस करने की बात कही गई थी.



Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा

इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ट्रस्ट की ओर से रखी गई नकदी बरामद की. अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख 39 हजार 220 रुपये, 1,121 अमेरिकी डॉलर, एक चांदी जैसी धातु की वस्तु तथा पीली धातु की दो चेन और एक अंगूठी बरामद होने का उल्लेख दस्तावेज़ों में है. बरामदगी के आधार पर अब तक सबसे अधिक नकदी इसी आरोपी के पास से मिली है.

अविनाश शुक्ला से बरामदगी किन-किन करेंसियों में?

₹500 X 3609 नोट - ₹18 लाख 4 हजार 500
₹200 X 579 नोट-  ₹1 लाख 15 हजार 800
₹100 X 1182 नोट- ₹1 लाख 18 हजार 200
₹50  X 5 नोट - ₹250
₹20 X 21 नोट- ₹420
₹10 X 5 नोट- ₹50

कुल- ₹20 लाख 39 हजार 220

$100 X 8 नोट -$ 800
$ 50 X 2नोट - $100
$20 X 9 नोट -$180
$10 X 3 नोट-$30
$5 X 2 नोट- $10
$1 X 1 नोट-$1
कुल- $ 1121 US (106,657.10रुपये)



Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा

 आरोपी नंबर-2: अनुकल्प मिश्रा

पुलिस के अनुसार, 26 जून 2026 को पूछताछ के दौरान अनुकल्प मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया था. उसने भी ट्रस्ट को रकम वापस करने की बात स्वीकार की. इसके बाद उसकी निशानदेही पर ट्रस्ट की ओर से रखी गई नकदी बरामद की गई. बरामदगी के समय ट्रस्ट के सदस्य और अन्य गवाह भी मौजूद थे.

बरामदगी: 16 लाख 82 हजार 40 रुपये.

 आरोपी नंबर-3: लवकुश मिश्रा

बरामदगी: 14 लाख 25 हजार रुपये.


Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा

 आरोपी नंबर-4: रमाकांत मिश्रा

बरामदगी: 7 लाख 32 हजार 170 रुपये.

 आरोपी नंबर-5: मनीष कुमार यादव (टिन्नू का भतीजा)

बरामदगी: 2 लाख रुपये.

 आरोपी नंबर-6: करूणेश पांडेय

बरामदगी: 18 लाख 7 हजार 63 रुपये.

 आरोपी नंबर-7: राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू

1 लाख रुपये.

राम मंदिर एसआईटी आज नहीं देगी फाइनल रिपोर्ट? जांच के लिए मिले 15 और दिन! सपा बोली- ये सब बेकार है...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट 10 जुलाई के बाद सौंप सकती है. हालांकि, अब तक जांच से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और अविनाश शुक्ला इस कथित घोटाले के प्रमुख किरदारों के रूप में उभरकर सामने आए हैं. जांच के दायरे में कई अन्य पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं. ऐसे में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है.

Published at : 01 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पढ़ें पूरा कबूलनामा
Exclusive: रुपये से लेकर डॉलर और ज्वेलरी तक... सात आरोपियों से क्या-क्या हुआ बरामद? पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्र के घर पर पुलिस पहुंची
Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्र के घर पर पुलिस पहुंची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
' जन्मदिवस की बधाई भैया...' अपर्णा यादव ने यूं दी सपा चीफ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई
' जन्मदिवस की बधाई भैया...' अपर्णा यादव ने यूं दी सपा चीफ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गौतमबुद्ध नगर: 5 सगे भाइयों को आजीवन कारावास, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पाया दोषी
गौतमबुद्ध नगर: 5 सगे भाइयों को आजीवन कारावास, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पाया दोषी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Pati Brahmachari: 😱Suraj का खौफनाक रूप! टूटा दुखों का पहाड़, ऑफिसर की वर्दी छोड़ बना गुंडा! #sbs
Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, Meta को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
भारत-PAK खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget