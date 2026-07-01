उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुई लूट को लेकर अहम जानकारियां सामने आ रहीं हैं. एक ओर जहां मामले में गठित विशेष जांच समिति की समयावधि 15 दिन और बढ़ा दी गई है वहीं पुलिस आरोपियों के घर छापेमारी भी कर रही है.

इस बीच रामजन्मभूमि थाना में दर्ज चढ़ावा चोरी और कथित गबन के मामले में 26 जून 2026 को हुई कार्रवाई का विवरण अब सामने आया है. एबीपी न्यूज़ के पास उपलब्ध पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, मुकदमा संख्या 90/26 की विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनीष कुमार यादव, पुत्र स्व. सुधीर कुमार यादव से पूछताछ की गई और उसका बयान दर्ज किया गया. इसमें आरोपी ने कबूला कि उस वह चढ़ावा चोरी में शामिल था.

मनीष यादव ने पुलिस के सामने कबूली ये बात

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान मनीष यादव ने मंदिर/ट्रस्ट में चढ़ावे की धनराशि की गणना के समय चोरी, गबन और भ्रष्टाचार किए जाने की बात स्वीकार करते हुए यह भी बताया कि ट्रस्ट की बची हुई धनराशि वापस की जानी है. इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर वह नकदी बरामद की गई, जिसे ट्रस्ट की ओर से अपने कब्जे में लेकर लॉकर में रखा गया था.

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बरामद नकदी में 500 रुपये के 278 नोट, 100 रुपये के 400 नोट और 200 रुपये के 105 नोट शामिल थे.

- 500 रुपये के 278 नोट = 1,39,000 रुपये

- 100 रुपये के 400 नोट = 40,000 रुपये

- 200 रुपये के 105 नोट = 21,000 रुपये

इस तरह कुल 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की नकदी बरामद की गई.

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यह मामला थाना रामजन्मभूमि में दर्ज मुकदमा संख्या 90/26 के तहत बीएनएस की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61(2), 3(5) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(A) के अंतर्गत दर्ज है.